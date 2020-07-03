Galatasaray'dan İrfan Can bombası!

Galatasaray Teknik direktör Fatih Terim'in Emre Kılınç ile birlikte gözdesi Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Bunu çok da sorun etmeyen tecrübeli çalıştırıcı gözünü başka bir yerli oyuncuya dikti. O isim; başkanlığı döneminde Aziz Yıldırım'ın defalarca Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan bonservisiyle beraber istediği İrfan Can Kahveci'den başkası değil... Tecrübeli teknik adam Belhanda'nın satılması durumunda gelecek paranın tamamının İrfan'ın transfer edilmesinden kullanılmasını istiyor. Henüz Başakşehir'le bu konu masaya yatırılmadı.

BAŞKAN GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ SÖZ VERDİ

Ancak sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in şampiyon olması durumunda Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, Edin Visca ile beraber İrfan Can Kahveci'ye verdiği, "Size o zaman izin veririm" sözüne güveniyor. Başakşehir'de başarılı performansını devam ettiren 25 yaşındaki futbolcunun, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yöneticilerin, yakınları aracılığıyla nabız yokladıkları ve İrfan Can'a "Galatasaray'a gelmeyi düşünür müsün?" diye sordukları öğrenildi. İrfan Can'ın, "Artık 24 yaşındayım. Büyük takımda oynama zamanım geldi" sözleri umutları artırıyor.

NE FENERBAHCE'Sİ!

İrfan Can, Başakşehir'e transferi öncesinde Fenerbahçe ile de anılıyordu. Eski takım arkadaşı Serdar Gürler, anlaşma öncesi yaşadığı diyaloğu şu sözlerle dile getirmişti: "İrfan'ın Başakşehir'e gitmesi sürpriz oldu. Onu telefonla aradım, 'Fenerbahçeli nasılsın?' dedim. 'Ne Fenerbahçe'si oğlum, Medipol Başakşehir'e imza attım.' dedi. Benim de öyle haberim oldu. Bence en iyi seçeneği yaptı." İrfan'ın yeni bir sürprize imza atıp atmayacağı merak konusu..

.İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

* 15 Temmuz 1995'te Bayat'ta dünyaya gelen İrfan Can Kahveci, futbola 7 yaşında G.Birliği altyapısında başladı.

* Lisenin ardından Gazi Üniversitesi BESYO'ya yerleşen İrfan, Gençlerbirliği A2 takımında forma giydikten sonra 2013-14 sezonunda Hacettepespor'a kiralandı.

* Hacettepespor'da bir sezon geçiren İrfan Can, 2014-15 sezonunda Gençlerbirliği'ne döndü ve A takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

* İlk sezonunda 19 yaşında olmasına rağmen ligde 24 maça çıkıp 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi, birçok kulübün markajına girmeyi başardı.

* 4 Ocak 2017 tarihinde ise 1.6 milyon euro'ya Başakşehir'in yolunu tuttu.