Son dakika: Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması!
Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Henry Onyekuru kulübü Monaco tarafından geri çağrılmıştı. Sarı-kırmızılı takım resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Fransız ekibi ile görüşmelerin sürdürdüğünü ve iki tarafa da herhangi bir borçlarının bulunmadığını duyurdu.
Galatasaray'dan Henry Onyekuru'nun sözleşme durumu ile ilgili açıklama geldi. Monaco kulübü, sarı-kırmızılı takımla olan kiralık kontratı 30 Haziran'da sona eren Nijeryalı futbolcuya sezon başı hazırlıkları için davette bulunmuştu. Bu sebepten dolayı Galatasaray'la antrenmanlara çıkmayan Onyekuru'nun sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği ve Monaco'ya döneceği ifade edilmişti. Sarı-kırmızılı takım resmi sitesinden konu hakkında açıklamalar yaptı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco FC ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır. AS Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır.
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 21:12
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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