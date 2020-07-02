Son dakika: Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması!

Galatasaray'dan Henry Onyekuru'nun sözleşme durumu ile ilgili açıklama geldi. Monaco kulübü, sarı-kırmızılı takımla olan kiralık kontratı 30 Haziran'da sona eren Nijeryalı futbolcuya sezon başı hazırlıkları için davette bulunmuştu. Bu sebepten dolayı Galatasaray'la antrenmanlara çıkmayan Onyekuru'nun sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği ve Monaco'ya döneceği ifade edilmişti. Sarı-kırmızılı takım resmi sitesinden konu hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco FC ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır. AS Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır.



