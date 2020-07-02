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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: 'dan açıklaması!

Son dakika: Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması!

ile olan kiralık sözleşmesi 'da sona eren Henry kulübü Monaco tarafından geri çağrılmıştı. Sarı-kırmızılı takım resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Fransız ekibi ile görüşmelerin sürdürdüğünü ve iki tarafa da herhangi bir borçlarının bulunmadığını duyurdu.

'dan Henry 'nun sözleşme durumu ile ilgili açıklama geldi. Monaco kulübü, sarı-kırmızılı takımla olan kiralık kontratı 'da sona eren Nijeryalı futbolcuya sezon başı hazırlıkları için davette bulunmuştu. Bu sebepten dolayı Galatasaray'la antrenmanlara çıkmayan Onyekuru'nun sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği ve Monaco'ya döneceği ifade edilmişti. Sarı-kırmızılı takım resmi sitesinden konu hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:
Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu , sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır. AS Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 21:12
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