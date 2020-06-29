Teklif belli oldu! Beşiktaş'tan Galatasaray'a Claudio Bravo çalımı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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Teklif belli oldu! 'tan 'a çalımı

Teklif belli oldu! Beşiktaş'tan Galatasaray'a Claudio Bravo çalımı

Şili basını, kaleci arayışlarını hız kesmeden sürdüren 'ın, 'ın da listesinde yer alan 37 yaşındaki 'ya yaptığı teklifi duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda Loris Karius'la yollarını ayıran ve yaklaşık 6 ay 'dan mahrum kalacak olan arasında süren savaşında flaş bir gelişme yaşandı.

Şili basınından El Mercurio'nun haberine göre Beşiktaş, Bravo ile anlaşma noktasına geldi.

TEKLİFİ AÇIKLADILAR!

'ın Claudio Bravo'ya yıllık 1.6 milyon euro teklif ettiği ve kontratta 1 yıl daha opsiyon olacağı ifade edildi.

Öte yandan haberde, "Avrupa'dan birçok teklif alıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. en yakın opsiyon gibi duruyor." ifadeleri de kullanıldı.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 19:58
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