Teklif belli oldu! Beşiktaş'tan Galatasaray'a Claudio Bravo çalımı
Şili basını, kaleci arayışlarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın da listesinde yer alan 37 yaşındaki Claudio Bravo'ya yaptığı teklifi duyurdu.
Geçtiğimiz aylarda Loris Karius'la yollarını ayıran Beşiktaş ve yaklaşık 6 ay Fernando Muslera'dan mahrum kalacak olan Galatasaray arasında süren Claudio Bravo savaşında flaş bir gelişme yaşandı.
Şili basınından El Mercurio'nun haberine göre Beşiktaş, Bravo ile anlaşma noktasına geldi.
TEKLİFİ AÇIKLADILAR!
Kara Kartal'ın Claudio Bravo'ya yıllık 1.6 milyon euro teklif ettiği ve kontratta 1 yıl daha opsiyon olacağı ifade edildi.
Öte yandan haberde, "Avrupa'dan birçok teklif alıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Türkiye en yakın opsiyon gibi duruyor." ifadeleri de kullanıldı.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 19:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Teklif belli oldu! Beşiktaş'tan Galatasaray'a Claudio Bravo çalımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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