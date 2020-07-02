Evren Turhan: İrfan Can gelecek sezon Galatasaray'da forma giyebilir
A Spor'da yayınlanan Futbol A programında Galatasaray'ın gündemini değerlendiren Evren Turhan önemli açıklamalarda bulundu. Transfer yarışlarının çok farklı olduğunu belirten Turhan, Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci'yi çok beğendiğini ve 24 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Galatasaray forması giyebileceğini söyledi.
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