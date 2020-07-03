Galatasaray'da 30 milyon Euro'luk yatırım heba oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray 30 milyon Euro'luk yatırım heba oldu!

'da 30 milyon Euro'luk yatırım heba oldu!

Galatasaray'da 30 milyon Euro'luk yatırım heba oldu!

Bu sezon ligde az gol yemesine rağmen, hücumda sessiz kalan 'ın forvet hattına yaptığı 30 milyon Euro'luk yatırım boşa gitti. Sarı-kırmızılı ekibin golcüleri 29 haftada yalnızca 12 gol atabildi.

Ligin en az gol (26) yiyen takımı olan aynı başarıyı hücumda gösteremedi ve en çok gol atanlar sıralamasında 6 takıma geçildi. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp forvet hattına 30 milyon Euro yatırım yaptığı sezonda beklediği katkıyı alamadı.

Oysa ki 2017-18 sezonunda 'in sürüklediği Galatasaray 29 haftada 65 kez ağları sarsmış ve 60 puan toplamıştı. Geçen sezon 29 haftanın sonunda atılan gol sayısı 62, ulaşılan puan 59 yazıyordu. Bu sezon ise 29 haftada sadece 48 gol bulabilen sarı-kırmızılı takım, 52 puanda kaldı.

29 HAFTADA 12 GOL BULDULAR

3 yıllığına 25 milyon Euro maliyetle gelen Falcao sakatlığı yüzünden ligde 10 hafta takımını yalnız bıraktı. Sezonu kapatan Andone sadece 9 maçta görev yaptı. Diagne-Mitroglou yerine tercih edilen Falcao-Andone ikilisi 29 haftada toplam 12 kez fileleri havalandırdı.

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  1. 03.07.2020
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