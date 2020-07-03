Galatasaray'da 30 milyon Euro'luk yatırım heba oldu!
Bu sezon ligde az gol yemesine rağmen, hücumda sessiz kalan Galatasaray'ın forvet hattına yaptığı 30 milyon Euro'luk yatırım boşa gitti. Sarı-kırmızılı ekibin golcüleri 29 haftada yalnızca 12 gol atabildi.
Ligin en az gol (26) yiyen takımı olan Galatasaray aynı başarıyı hücumda gösteremedi ve en çok gol atanlar sıralamasında 6 takıma geçildi. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp forvet hattına 30 milyon Euro yatırım yaptığı sezonda beklediği katkıyı alamadı.
Oysa ki 2017-18 sezonunda Gomis'in sürüklediği Galatasaray 29 haftada 65 kez ağları sarsmış ve 60 puan toplamıştı. Geçen sezon 29 haftanın sonunda atılan gol sayısı 62, ulaşılan puan 59 yazıyordu. Bu sezon ise 29 haftada sadece 48 gol bulabilen sarı-kırmızılı takım, 52 puanda kaldı.
29 HAFTADA 12 GOL BULDULAR
3 yıllığına 25 milyon Euro maliyetle gelen Falcao sakatlığı yüzünden ligde 10 hafta takımını yalnız bıraktı. Sezonu kapatan Andone sadece 9 maçta görev yaptı. Diagne-Mitroglou yerine tercih edilen Falcao-Andone ikilisi 29 haftada toplam 12 kez fileleri havalandırdı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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