G.Saray'ın yeni sağ beki Omar Elabdellaoui! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray G.Saray yeni sağ bekini buldu! 2+1 yıllık sözleşme...

G.Saray'ın yeni sağ beki !

G.Saray'ın yeni sağ beki Omar Elabdellaoui!

'da sağ bek bölgesi için gelecek yıl takımda düşünülmeyen 'nun alternatifi bulundu. Sarı-Kırmızılılar, ile her konuda anlaştı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ile yola devam etmeyi düşünmeyen , ile her konuda anlaşma sağladı. Yunan basınında da yer alan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, ile sözleşmesi biten Norveçli sağ bekle 2+1 yıllığına el sıkıştı.

İMZA PARASI ÖDENECEK
Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuya 1 milyon Euro maaş ödeyeceği, ayrıca yapılan anlaşmada imza parasının da olduğu belirtildi. Bu sezon Olympiakos ile 21 maça çıkan Elabdellaoui 1 gol ile takımına katkı sağladı.

  1. 03.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

G.Saray'ın yeni sağ beki Omar Elabdellaoui! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA