‘Bu bir avantaj’ denilince sert çıkış: Böyle iş olmaz!

Süper Lig'de heyecan 30. haftada birbirinden çekişmeli mücadelelerle sürüyor. Haftanın dev karşılaşmasında ise Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu müsabakanın sonucu zirve yarışını direkt olarak etkileyecek. Karşılaşma öncesi Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz dev maça dair detayları okuyucularıyla paylaşırken, yazısında dikkat çeken detaylara da yer verdi. İşte o yazı...