‘Bu bir avantaj’ denilince sert çıkış: Böyle iş olmaz!
Süper Lig'de heyecan 30. haftada birbirinden çekişmeli mücadelelerle sürüyor. Haftanın dev karşılaşmasında ise Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu müsabakanın sonucu zirve yarışını direkt olarak etkileyecek. Karşılaşma öncesi Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz dev maça dair detayları okuyucularıyla paylaşırken, yazısında dikkat çeken detaylara da yer verdi. İşte o yazı...
3 Temmuz 2020 Cuma 10:18
Güncelleme: 03.07.2020 10:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 30. haftası birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olurken, haftanın en dikkat çeken mücadelesinde son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Galatasaray, şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor'u sahasında ağırlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele öncesi Fotomaç Gazetesi yazarlarından Serkan Korkmaz, karşılaşmanın detaylarını okuyucularıyla paylaştı.
Korkmaz, iddaa risk yönetiminin ev sahibi avantajı nedeniyle Galatasaray'ı favori göstermesine dikkat çekerken, 'Şu dönemde büyük bir avantaj mı hala?' dedi.
İŞTE KORKMAZ'IN DİKKAT ÇEKEN O YAZISI...
Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların ardından belki de pazar gecesi spor programlarında yorumculardan "şampiyon belli oldu" cümlesini duyacağız.