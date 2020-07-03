‘Bu bir avantaj’ denilince sert çıkış: Böyle iş olmaz! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Galeri ‘Bu bir avantaj’ denilince sert çıkış: Böyle iş olmaz!

‘Bu bir avantaj’ denilince sert çıkış: Böyle iş olmaz!

Süper Lig'de heyecan 30. haftada birbirinden çekişmeli mücadelelerle sürüyor. Haftanın dev karşılaşmasında ise Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu müsabakanın sonucu zirve yarışını direkt olarak etkileyecek. Karşılaşma öncesi Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz dev maça dair detayları okuyucularıyla paylaşırken, yazısında dikkat çeken detaylara da yer verdi. İşte o yazı...

3 Temmuz 2020 Cuma 10:18 Güncelleme: 03.07.2020 10:18
‘Bu bir avantaj’ denilince sert çıkış: Böyle iş olmaz!

Süper Lig'in 30. haftası birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olurken, haftanın en dikkat çeken mücadelesinde son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Galatasaray, şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor'u sahasında ağırlıyor.

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‘Bu bir avantaj’ denilince sert çıkış: Böyle iş olmaz!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele öncesi Fotomaç Gazetesi yazarlarından Serkan Korkmaz, karşılaşmanın detaylarını okuyucularıyla paylaştı.

‘Bu bir avantaj’ denilince sert çıkış: Böyle iş olmaz!

Korkmaz, iddaa risk yönetiminin ev sahibi avantajı nedeniyle Galatasaray'ı favori göstermesine dikkat çekerken, 'Şu dönemde büyük bir avantaj mı hala?' dedi.

‘Bu bir avantaj’ denilince sert çıkış: Böyle iş olmaz!

İŞTE KORKMAZ'IN DİKKAT ÇEKEN O YAZISI...

‘Bu bir avantaj’ denilince sert çıkış: Böyle iş olmaz!

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların ardından belki de pazar gecesi spor programlarında yorumculardan "şampiyon belli oldu" cümlesini duyacağız.

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