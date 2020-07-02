Kasımpaşalı Aytaç Kara'ya antrenmanda Galatasaray tezahüratı!
Transferde adı Galatasaray ile anılan Kasımpaşalı Aytaç Kara, antrenmanda kornerden şık bir gol atarken, takım arkadaşlarının "Galatasaray" ve "Fatih Terim" diye tezahürat yapması dikkat çekti. İşte o anlar...
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