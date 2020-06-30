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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Görüşmeler başladı! Cimbom o yıldızın tapusunu alıyor

Görüşmeler başladı! yıldız futbolcunun tapusunu alıyor

Görüşmeler başladı! Galatasaray yıldız futbolcunun tapusunu alıyor

yarışına yüksek dereceede havlu atan 'ın, önümüzdeki sezon maaş ve bütçesinde küçülmeye gitmesi kesinleşti. Orta sahanın kiralık isimleri ve Jean Michael 'den birini tercih etmesi gereken Cimbom, Seri için ile görüşmelere başladı.

Mert Hakan Yandaş'ı 'ye kaptıran 'ın orta sahasını oluşturan Lemina- ikilisinin sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. iddiası kalmadığı için küçülmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, yıllık 4'er milyon Euro maliyeti olan iki oyuncudan sadece birini kiralayabilir. 'in tercihinin yerine Jean Michael Seri olduğu öğrenildi. Terim, sezonun ikinci yarısında takımın en iyisi olan Seri'nin yeni sezonda da kadroda tutulmasını istiyor. Fildişili yıldızın bonservisine sahip 'la masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray, Seri'yi bir yıl daha kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak.

MARIO LEMINA KREDİSİNİ TÜKETTİ

Takvim'in haberine göre; Southampton'dan kiralanan ve 16 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Mario Lemina'nın ise gelecek sezon kalması bir hayli zor. Gabonlu oyuncu sakatlık problemi nedeniyle kredisini tüketti. , , Ankaragücü ve Yeni 'dan sonra maçında da oyunu terk eden Marrio Lemina artık Galatasaray'ın orta saha listesinde öncelikli değil.

  1. 30.06.2020
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