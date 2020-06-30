Görüşmeler başladı! Galatasaray yıldız futbolcunun tapusunu alıyor
Şampiyonluk yarışına yüksek dereceede havlu atan Galatasaray'ın, önümüzdeki sezon maaş ve transfer bütçesinde küçülmeye gitmesi kesinleşti. Orta sahanın kiralık isimleri Mario Lemina ve Jean Michael Seri'den birini tercih etmesi gereken Cimbom, Seri için Fulham ile görüşmelere başladı.
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'ın orta sahasını oluşturan Lemina-Seri ikilisinin sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Şampiyonluk iddiası kalmadığı için küçülmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, yıllık 4'er milyon Euro maliyeti olan iki oyuncudan sadece birini kiralayabilir. Fatih Terim'in tercihinin Mario Lemina yerine Jean Michael Seri olduğu öğrenildi. Terim, sezonun ikinci yarısında takımın en iyisi olan Seri'nin yeni sezonda da kadroda tutulmasını istiyor. Fildişili yıldızın bonservisine sahip Fulham'la masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray, Seri'yi bir yıl daha kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak.
MARIO LEMINA KREDİSİNİ TÜKETTİ
Takvim'in haberine göre; Southampton'dan kiralanan ve 16 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Mario Lemina'nın ise gelecek sezon kalması bir hayli zor. Gabonlu oyuncu sakatlık problemi nedeniyle kredisini tüketti. Kasımpaşa, Trabzonspor, Ankaragücü ve Yeni Malatya'dan sonra Başakşehir maçında da oyunu terk eden Marrio Lemina artık Galatasaray'ın orta saha listesinde öncelikli değil.
- 30.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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