Galatasaray'da kiralık oyuncu sorununa Maicon da eklendi!
Galatasaray'da bir süredir geleceği belirsizliğini koruyan kiralık oyunculara son olarak Maicon da eklendi. Brezilyalı futbolcunun Al Nassr ile olan sözleşmesi 5 gün sonra bitiyor.
Galatasaray'da kiralık gönderilen futbolcuların durumuyla ilgili belirsizliğe Maicon da eklendi. Milliyet'te yer alan habere göre Babel ile Diagne'yi kadrosunda düşünmeyen sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların maliyetlerinden kurtulmak isterken, Brezilyalı stoper için yaşanacak gelişmeler de can sıkacağa benziyor. 1.5 yıldır Al Nassr'da forma giyen Maicon'un Suudi ekibindeki sözleşmesi 5 gün sonra sona eriyor.
Suudi Arabistan Federasyonu ligin tekrar başlaması için tarihi 4 Ağustos olarak belirledi. Süper Lig bittikten sonra Arap ülkesinde sezonun tekrar başlayacak olması, oyuncunun durumuyla ilgili soru işaretleri yarattı. Al Nassr kulübü, oyuncunun bonservisi için henüz harekete geçmedi.
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Maicon'un kalıcı transferinin gerçekleşmemesi durumunda Galatasaray'a dönecek olması, kiralıklar krizine yeni bir halka ekleyecek.
- 26.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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