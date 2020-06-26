Galatasaray'da kiralık oyuncu sorununa Maicon da eklendi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Kiralık sorununa bir isim daha ekleniyor! 5 gün sonra...

'da kiralık oyuncu sorununa Maicon da eklendi!

Galatasaray'da kiralık oyuncu sorununa Maicon da eklendi!

'da bir süredir geleceği belirsizliğini koruyan kiralık oyunculara son olarak Maicon da eklendi. Brezilyalı futbolcunun ile olan sözleşmesi 5 gün sonra bitiyor.

'da kiralık gönderilen futbolcuların durumuyla ilgili belirsizliğe Maicon da eklendi. Milliyet'te yer alan habere göre Babel ile Diagne'yi kadrosunda düşünmeyen sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların maliyetlerinden kurtulmak isterken, Brezilyalı stoper için yaşanacak gelişmeler de can sıkacağa benziyor. 1.5 yıldır 'da forma giyen Maicon'un Suudi ekibindeki sözleşmesi 5 gün sonra sona eriyor.

Federasyonu ligin tekrar başlaması için tarihi 4 Ağustos olarak belirledi. bittikten sonra Arap ülkesinde sezonun tekrar başlayacak olması, oyuncunun durumuyla ilgili soru işaretleri yarattı. Al Nassr kulübü, oyuncunun bonservisi için henüz harekete geçmedi.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Maicon'un kalıcı transferinin gerçekleşmemesi durumunda Galatasaray'a dönecek olması, kiralıklar krizine yeni bir halka ekleyecek.

  1. 26.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da kiralık oyuncu sorununa Maicon da eklendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA