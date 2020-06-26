Muslera'dan Galatasaray'a müjde! Dönüş tarihi...

Galatasaray'ın, Süper Lig'de corona virüsü arası sonrası Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynadığı maçta ayağı kırılan kaleci Fernando Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı açıklanmıştı ancak Uruguaylı file bekçisinden sarı-kırmızılı taraftarları umutlandıran bir haber geldi.
26 Haziran 2020 Cuma 08:18
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Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sağ ayağına aldığı darbe sonucu tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın iyileşme sürecinin 6 ay olması bekleniyor.
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Ancak Muslera'dan, sarı-kırmızılılara müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...
Sabah'ta yer alan habere göre 6 ay sonra oynayabilecek duruma geleceği açıklanan Uruguaylı eldivenin, bu süreci 4 aya çekmeyi ve kasım ayının başında kaleyi devralmayı planladığı öğrenildi.
Deneyimli kaleci, daha önce idmanlara başlamayı ve kasım ayında hazır hale gelmeyi hedefliyor.
Muslera'nın durumunu yakından takip edecek sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim, Uruguaylı 1 numaranın durumuna göre kaleci transferine karar verecek.
Galatasaraylı kurmaylar, Luyindama'daki hatayı yapmayacak ve Muslera'nın kasım ayında dönme ihtimaline karşılık sezonun ilk yarısında sözleşmesini askıya almayacak.