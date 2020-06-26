Muslera'dan Galatasaray'a müjde! Dönüş tarihi... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Muslera'dan Galatasaray'a müjde! Dönüş tarihi...

Muslera'dan Galatasaray'a müjde! Dönüş tarihi...

Galatasaray'ın, Süper Lig'de corona virüsü arası sonrası Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynadığı maçta ayağı kırılan kaleci Fernando Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı açıklanmıştı ancak Uruguaylı file bekçisinden sarı-kırmızılı taraftarları umutlandıran bir haber geldi.

26 Haziran 2020 Cuma 08:18
Muslera'dan Galatasaray'a müjde! Dönüş tarihi...

Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sağ ayağına aldığı darbe sonucu tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın iyileşme sürecinin 6 ay olması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Muslera'dan Galatasaray'a müjde! Dönüş tarihi...

Ancak Muslera'dan, sarı-kırmızılılara müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

Muslera'dan Galatasaray'a müjde! Dönüş tarihi...

Sabah'ta yer alan habere göre 6 ay sonra oynayabilecek duruma geleceği açıklanan Uruguaylı eldivenin, bu süreci 4 aya çekmeyi ve kasım ayının başında kaleyi devralmayı planladığı öğrenildi.

Muslera'dan Galatasaray'a müjde! Dönüş tarihi...

Deneyimli kaleci, daha önce idmanlara başlamayı ve kasım ayında hazır hale gelmeyi hedefliyor.

Muslera'dan Galatasaray'a müjde! Dönüş tarihi...

Muslera'nın durumunu yakından takip edecek sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim, Uruguaylı 1 numaranın durumuna göre kaleci transferine karar verecek.

Muslera'dan Galatasaray'a müjde! Dönüş tarihi...

Galatasaraylı kurmaylar, Luyindama'daki hatayı yapmayacak ve Muslera'nın kasım ayında dönme ihtimaline karşılık sezonun ilk yarısında sözleşmesini askıya almayacak.

Muslera'dan Galatasaray'a müjde! Dönüş tarihi...
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA