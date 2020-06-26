Muslera'dan Galatasaray'a müjde! Dönüş tarihi...

Galatasaray'ın, Süper Lig'de corona virüsü arası sonrası Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynadığı maçta ayağı kırılan kaleci Fernando Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı açıklanmıştı ancak Uruguaylı file bekçisinden sarı-kırmızılı taraftarları umutlandıran bir haber geldi.