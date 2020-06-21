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21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Yusuf Günay: Bir gram torpilim yok

: Bir gram torpilim yok

Yusuf Günay: Bir gram torpilim yok

Başkan Yardımcısı , genç takımda oynayan vefat eden abisinin torunu 'ın transferine müdahale etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Eleştirilere yanıt veren Günay, "Benim bir gram torpilim söz konusu değildir. Federasyonu'nun öngördüğü en altta limitten sözleşme yapılmıştır. Benim için önemlidir, daha önemlidir" dedi.

  1. 21.6.2020
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