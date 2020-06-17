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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Skoda özür diledi

Skoda özür diledi

Muslera ile çarpışarak sakatlayan Ç. , "Olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Umarım en kısa sürede iyileşirsin ve tekrar sağlıklı şekilde sahalara dönersin. Kazanmak bizim için önemliydi, ama sakatlanmasaydın da galip gelmeseydik..." diye yazdı.

Muslera ile çarpışarak sakatlayan Ç. , "Olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Umarım en kısa sürede iyileşirsin ve tekrar sağlıklı şekilde sahalara dönersin. Kazanmak bizim için önemliydi, ama sakatlanmasaydın da galip gelmeseydik..." diye yazdı.

  1. 17.6.2020
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