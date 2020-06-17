Skoda özür diledi

Muslera ile çarpışarak sakatlayan Ç. Rizeli Milan Skoda, "Olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Umarım en kısa sürede iyileşirsin ve tekrar sağlıklı şekilde sahalara dönersin. Kazanmak bizim için önemliydi, ama sakatlanmasaydın da galip gelmeseydik..." diye yazdı.