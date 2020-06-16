Fatih Terim'den Muslera yorumu: Allah beterinden saklasın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kulüp doktoru Yener İnce, Fernando Muslera'ya kaldığı hastanede ziyarette bulundu.

Terim, basına yaptığı açıklamada Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin konuşurken, olumlu sözler sarf etti.

"OLABİLECEK EN İYİ DURUMDA"

Fatih Terim, konuşmasının başında Muslera için 'olabilecek en iyi durumda' yorumunu yaparken, "Geldik, hem doğum gününü kutladık, hem de geçmiş olsun ziyaretimizi yaptık Muslera'ya. Ameliyatı da çok başarılı geçmiş. Olabilecek en iyi durumda şu anda." dedi.

Terim, konuşmasının devamında, "Muslera, 2011'de bize geldiğinden bu yana her hareketiyle Türkiye'de çok sevilen bir futbol figürü. Ülkemizin bu konulardaki hassasiyetini başka bir ülkede görmüyorum" ifadelerini kullandı.

"ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN"

Sarı kırmızılı kulübün teknik patronu, konuşmasının sonunda, "Muslera, bizim adımıza çok önemli şeyler ifade ediyor. Eksikliğini hissedeceğiz. Allah beterinden saklasın." dedi.

MUSLERA SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Öte yandan Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de, "Muslera'nın ameliyatı çok iyi geçti, herhangi bir sorun yok. Ne zaman döner? Bir süre veremeyiz! Emre Akbaba 6 ayda döndü ama Muslera için tam bir süre vermek doğru değil" açıklamasında bulundu.