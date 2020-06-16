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Yener İnce'den Muslera açıklaması! Sahalara ne zaman dönecek?

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sağ ayağında iki kırık meydana gelen tecrübeli kaleci sabah saatlerinde ameliyat edildi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim ve kulüp doktoru Yener İnce, Uruguaylı file bekçisini ameliyattan sonra ziyaret etti. Terim, Muslera'nın gayet moralli olduğunu belirtirken Yener İnce de oyuncunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, "Başarılı bir operasyon geçirdi. Yarın veya öbür gün hastaneden çıkmasını bekliyoruz" dedi. Ne zaman sahalara dönüleceğiyle ilgili gelen soruya İnce, "Bu aşamada pek süre vermek doğru olmaz ama daha önce Emre Akbaba 6 ay gibi bir sürede geri döndü. Beklediğimiz süre bu süre" ifadelerini kullandı.

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16 Haziran 2020 , Salı
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