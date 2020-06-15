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15 Haziran 2020, Pazartesi
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’dan dalya

Mariano’dan dalya

'ın Brezilyalı sağ beki , Ç.Rize maçında ilk 11'de yer alarak 100. kez sahaya çıktı.

'ın Brezilyalı sağ beki , Ç.Rize maçında ilk 11'de yer alarak 100. kez sahaya çıktı. Dalya yapan 33 yaşındaki Mariano, 2017'de Sevilla'dan 'a transfer olmuştu. Tecrübeli savunmacı, mevcut kadrodaki Muslera (361 maç), (329), Donk (115), Linnes (114) ve Feghouli (101) ile birlikte 100 maç barajına ulaşan altı isimden biri oldu.
  1. 15.6.2020
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