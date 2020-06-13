Galatasaray'da 'dalya' heyecanı! Emre Akbaba ve Mariano...
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'da bu mücadele iki isim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Sarı-kırmızılıların iki tecrübeli oyuncusu Emre Akbaba ve Mariano bu karşılaşmada sahada yer aldıkları taktirde, Galatasaray ile 100. maçlarına çıkarak 'dalya' diyecekler.
Galatasaraylı futbolcular Emre Akbaba ve Mariano Filho, Süper Lig'de yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacakları maçta "dalya" demeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı takımın 2018-2019 sezonu öncesinde Aytemiz Alanyaspor'dan renklerine bağladığı 27 yaşındaki milli futbolcu Emre Akbaba, Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev alması durumunda kariyerinde 100. Süper Lig maçına çıkacak.
Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren 33 yaşındaki Brezilyalı Mariano Filho ise müsabakada şans bulması halinde sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçını oynayacak.
EMRE AKBABA 99 LİG MAÇINDA 24 GOL ATTI
Emre Akbaba, Süper Lig kariyerinde daha önce forma giydiği 99 karşılaşmada 24 kez ağları havalandırdı.
Orta sahada görev yapan milli futbolcu, Antalyaspor'da 8, Aytemiz Alanyaspor'da 66, Galatasaray'da da 25 lig maçı oynadı.
Aytemiz Alanyaspor'da görev yaptığı lig maçlarında 20 gol atan Emre Akbaba, ikinci sezonunu geçirdiği Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği kadar forma giyemedi ve ligde 4 kez topu filelerle buluşturdu.
MARIANO 99 MAÇTA 2 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI
Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu öncesinde Sevilla'dan kadrosuna dahil ettiği Mariano Filho, sarı-kırmızılı forma altında 99 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.
Sözleşmesi sezon sonununda tamamlanacak Brezilyalı futbolcu, Galatasaray ile 78 Süper Lig, dokuzar UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçına çıktı.
Mariano Filho, sarı-kırmızılı forma altındaki 2 golünü de ilk sezonunda Süper Lig maçlarında attı.
- 13.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da 'dalya' heyecanı! Emre Akbaba ve Mariano... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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