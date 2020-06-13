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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Aslan'da 'dalya' heyecanı! İki isim birden...

'da 'dalya' heyecanı! Akbaba ve Mariano...

Galatasaray'da 'dalya' heyecanı! Emre Akbaba ve Mariano...

'in 27. haftasında 'a konuk olacak 'da bu mücadele iki isim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Sarı-kırmızılıların iki tecrübeli oyuncusu Akbaba ve Mariano bu karşılaşmada sahada yer aldıkları taktirde, Galatasaray ile 100. maçlarına çıkarak 'dalya' diyecekler.

Galatasaraylı futbolcular Akbaba ve , 'de yarın deplasmanda ile oynayacakları maçta "dalya" demeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın 2018-2019 sezonu öncesinde 'dan renklerine bağladığı 27 yaşındaki milli futbolcu Emre Akbaba, Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev alması durumunda kariyerinde 100. Süper Lig maçına çıkacak.

'da üçüncü sezonunu geçiren 33 yaşındaki Filho ise müsabakada şans bulması halinde sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçını oynayacak.

EMRE AKBABA 99 LİG MAÇINDA 24 GOL ATTI
Emre Akbaba, Süper Lig kariyerinde daha önce forma giydiği 99 karşılaşmada 24 kez ağları havalandırdı.

Orta sahada görev yapan milli futbolcu, 'da 8, Aytemiz Alanyaspor'da 66, Galatasaray'da da 25 lig maçı oynadı.

Aytemiz Alanyaspor'da görev yaptığı lig maçlarında 20 gol atan Emre Akbaba, ikinci sezonunu geçirdiği Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği kadar forma giyemedi ve ligde 4 kez topu filelerle buluşturdu.

MARIANO 99 MAÇTA 2 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI
Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu öncesinde Sevilla'dan kadrosuna dahil ettiği Mariano Filho, sarı-kırmızılı forma altında 99 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

Sözleşmesi sezon sonununda tamamlanacak Brezilyalı futbolcu, Galatasaray ile 78 Süper Lig, dokuzar Şampiyonlar Ligi ve , 2 UEFA Avrupa Ligi ve 1 maçına çıktı.

Mariano Filho, sarı-kırmızılı forma altındaki 2 golünü de ilk sezonunda Süper Lig maçlarında attı.

  1. 13.06.2020
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