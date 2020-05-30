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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Tempo yükselecek

Tempo yükselecek

teknik heyeti, 'da başlayacak maçlar öncesi mini bir kamp planlıyor. açığını gidermek için tempoyu yükseltmeye karar veren teknik heyet bundan böyle çift idman yaparak maçlara hazırlanacak. tek hedef 23. şampiyonluğa ulaşmak.

teknik heyeti, 'da başlayacak maçlar öncesi mini bir kamp planlıyor. açığını gidermek için tempoyu yükseltmeye karar veren teknik heyet bundan böyle çift idman yaparak maçlara hazırlanacak. tek hedef 23. şampiyonluğa ulaşmak.
  1. 30.5.2020
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