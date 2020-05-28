Feghouli transferi için görüşmeler başlıyor! 10 milyon...
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle büyük mali kayba uğrayan Galatasaray, elindeki yüksek maaş kazanan isimleri satma kararı alırken, bunlardan biri de Sofiane Feghouli olmuştu. Arabistan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde, sarı kırmızılı kulüple bu transfer için iletişime geçecek takımı açıkladı. İşte o haber... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Feghouli, sarı kırmızılı kulüpten ayrılmaya çok yakın...
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, büyük bir mali kayba uğrarken, elindeki yüksek maaş alan futbolcuları satma kararı almıştı.
HEDEF 10 MİLYON EURO
Slaati.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı habere göre Cimbom, Feghouli için kapıyı 10 milyon eurodan açmayı planlıyor.
AL NASR GÖRÜŞMELERE GELİYOR
Öte yandan Feghouli için devreye girecek ilk kulübün Al Nasr olacağı ifade edildi. Haberin detayların Al Nasr ile beraber başka Arap kulüplerinin de Feghouli için kapıyı çalacağı aktarıldı.
Feghouli, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 30 karşılaşmada 6 gole imza atarken 5 asist üretmişti.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 12:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Feghouli transferi için görüşmeler başlıyor! 10 milyon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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