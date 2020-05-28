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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Görüşmeler başlıyor! 10 milyon euro...

transferi için görüşmeler başlıyor! 10 milyon...

Feghouli transferi için görüşmeler başlıyor! 10 milyon...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle büyük mali kayba uğrayan , elindeki yüksek maaş kazanan isimleri satma kararı alırken, bunlardan biri de Sofiane olmuştu. Arabistan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde, sarı kırmızılı kulüple bu için iletişime geçecek takımı açıkladı. İşte o haber... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan , sarı kırmızılı kulüpten ayrılmaya çok yakın...

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, büyük bir mali kayba uğrarken, elindeki yüksek maaş alan futbolcuları satma kararı almıştı.

HEDEF 10 MİLYON EURO
Slaati.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı habere göre Cimbom, Feghouli için kapıyı 10 milyon eurodan açmayı planlıyor.

AL NASR GÖRÜŞMELERE GELİYOR
Öte yandan Feghouli için devreye girecek ilk kulübün olacağı ifade edildi. Haberin detayların Al Nasr ile beraber başka Arap kulüplerinin de Feghouli için kapıyı çalacağı aktarıldı.

Feghouli, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 30 karşılaşmada 6 gole imza atarken 5 asist üretmişti.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 12:38
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