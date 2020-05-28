Feghouli transferi için görüşmeler başlıyor! 10 milyon...

Galatasaray'da oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Feghouli, sarı kırmızılı kulüpten ayrılmaya çok yakın...

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, büyük bir mali kayba uğrarken, elindeki yüksek maaş alan futbolcuları satma kararı almıştı.

HEDEF 10 MİLYON EURO

Slaati.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı habere göre Cimbom, Feghouli için kapıyı 10 milyon eurodan açmayı planlıyor.

AL NASR GÖRÜŞMELERE GELİYOR

Öte yandan Feghouli için devreye girecek ilk kulübün Al Nasr olacağı ifade edildi. Haberin detayların Al Nasr ile beraber başka Arap kulüplerinin de Feghouli için kapıyı çalacağı aktarıldı.

Feghouli, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 30 karşılaşmada 6 gole imza atarken 5 asist üretmişti.