Galatasaray nefes alacak! 50 milyonluk kaynak... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Galatasaray nefes alacak! 50 milyonluk kaynak...

Corona virüsü salgını sonrası liglere ara verilmesinin ardından mali anlamda zora giren kulüpler, çıkış kapısı arıyor. Bu doğrultuda harekete geçen Galatasaray yönetimi de kulübe kaynak yaratmak için o isimlerden destek istedi. İşte detaylar...

28 Mayıs 2020 Perşembe 11:35
Galatasaray nefes alacak! 50 milyonluk kaynak...

Bir yandan corona virüsü etkisi, diğer yandan kulüplerin mali anlamda düştüğü darboğaz yetkilileri sıkıştırırken, Galatasaray Yönetimi de üst üste hamleler yaparak sıkıntıları aşmaya çalışıyor.

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Galatasaray nefes alacak! 50 milyonluk kaynak...

Tribünlere sanal taraftar ve maske uygulaması yaparak gelir sağlamaya çalışacak olan sarı-kırmızılıların son çalışması, loca sahipleri için oldu.

Galatasaray nefes alacak! 50 milyonluk kaynak...

Milliyet'te yer alan habere göre yönetim, loca sahiplerini arayarak sözleşmelerin uzatılmasını talep etti.

Galatasaray nefes alacak! 50 milyonluk kaynak...

150 loca sahibiyle iletişime geçen idareciler, sezon sonunda veya önümüzdeki yıl bitecek mukavelelerin 3-4 yıla uzatılması ricasında bulundu. Bu çerçevede loca sahiplerinin bu kulübe katkı sunmaları söylendi.

Galatasaray nefes alacak! 50 milyonluk kaynak...

Kulübün finansal problemini ortadan kaldırmayı planlayan yönetimin bu teklifine olumlu yanıt verenler oldu.

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