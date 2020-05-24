Puyol'dan Falcao'ya övgü! "En zorlandığım golcü" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
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Puyol'dan Falcao'ya övgü! "En zorlandığım golcü"

Puyol'dan Falcao'ya övgü! "En zorlandığım golcü"

'nın efsane ismi , 'ın Kolombiyalı futbolcusu ile maç içerisinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Durdurmakta en çok zorlandığım golcü" yorumunu yaptı.

'nın efsane kaptanı 'dan paylaşımı geldi. Eski yıldız, sosyal medya hesabından golcü oyuncu ile karşı karşıya geldikleri kareyi yayınlayarak, "Durdurmakta en çok zorlandığım golcü" yorumunu yaptı. Bu gönderiye yorum yapan bir diğer eski Barcelona'lı da "Ne karşılaşma ama" şeklinde yorum bıraktı.

Barcelona'nın uzun yıllar formasını terleten stoper Carles Puyol, Falcao'nun Atletico Madrid'de oynadığı dönemde maçlarda sık sık karşı karşıya gelmişlerdi.


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  1. 24.05.2020
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