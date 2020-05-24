Puyol'dan Falcao'ya övgü! "En zorlandığım golcü"
Barcelona'nın efsane ismi Carles Puyol, Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao ile maç içerisinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Durdurmakta en çok zorlandığım golcü" yorumunu yaptı.
Barcelona'nın efsane kaptanı Carles Puyol'dan Radamel Falcao paylaşımı geldi. Eski yıldız, sosyal medya hesabından golcü oyuncu ile karşı karşıya geldikleri kareyi yayınlayarak, "Durdurmakta en çok zorlandığım golcü" yorumunu yaptı. Bu gönderiye yorum yapan bir diğer eski Barcelona'lı Cesc Fabregas da "Ne karşılaşma ama" şeklinde yorum bıraktı.
Barcelona'nın uzun yıllar formasını terleten stoper Carles Puyol, Falcao'nun Atletico Madrid'de oynadığı dönemde maçlarda sık sık karşı karşıya gelmişlerdi.
- 24.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Puyol'dan Falcao'ya övgü! "En zorlandığım golcü" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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