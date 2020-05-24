Puyol'dan Falcao'ya övgü! "En zorlandığım golcü"

Barcelona'nın efsane kaptanı Carles Puyol'dan Radamel Falcao paylaşımı geldi. Eski yıldız, sosyal medya hesabından golcü oyuncu ile karşı karşıya geldikleri kareyi yayınlayarak, "Durdurmakta en çok zorlandığım golcü" yorumunu yaptı. Bu gönderiye yorum yapan bir diğer eski Barcelona'lı Cesc Fabregas da "Ne karşılaşma ama" şeklinde yorum bıraktı.

Barcelona'nın uzun yıllar formasını terleten stoper Carles Puyol, Falcao'nun Atletico Madrid'de oynadığı dönemde maçlarda sık sık karşı karşıya gelmişlerdi.







