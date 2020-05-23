Yunan basını Galatasaray'ın peşindeki ismi açıkladı!

25 yaşındaki Norveçli orta saha bu sezon Yunanistan'da 26 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı. Pakistan kökenli Norveçli futbolcu, milli takımda 1 maça çıkmıştı. Zahid, 2017'de Apoel formasıyla Devler Ligi'nde oynamıştı ve bu kulvarda ilk Pakistanlı isim olarak tarihe geçmişti.