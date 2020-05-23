Yunan basını Galatasaray'ın peşindeki ismi açıkladı!
Yunan gazeteci Nikos Tzouannis, Galatasaray'ın bonservisi Apoel Nikosia'da olan ancak bu sene Panathinaikos'a kiralanan Ghayas Zahid'i istediğini ifade etti.
25 yaşındaki Norveçli orta saha bu sezon Yunanistan'da 26 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı. Pakistan kökenli Norveçli futbolcu, milli takımda 1 maça çıkmıştı. Zahid, 2017'de Apoel formasıyla Devler Ligi'nde oynamıştı ve bu kulvarda ilk Pakistanlı isim olarak tarihe geçmişti.
- 23.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yunan basını Galatasaray'ın peşindeki ismi açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.