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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Yunan basını 'ın peşindeki ismi açıkladı!

Yunan basını Galatasaray'ın peşindeki ismi açıkladı!

Yunan gazeteci Nikos Tzouannis, 'ın bonservisi Nikosia'da olan ancak bu sene Panathinaikos'a kiralanan Ghayas Zahid'i istediğini ifade etti.

25 yaşındaki orta saha bu sezon 'da 26 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı. kökenli Norveçli futbolcu, milli takımda 1 maça çıkmıştı. Zahid, 2017'de formasıyla Devler Ligi'nde oynamıştı ve bu kulvarda ilk Pakistanlı isim olarak tarihe geçmişti.

  1. 23.5.2020
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