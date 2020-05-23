Galatasaray kararını verdi! İşte 'Soso'nun bonservis bedeli
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına devam ederken, takımdaki mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı. Corona virüsü sebebiyle maaş bütçesinde düzenleme yapacak olan sarı-kırmızılılar, takımın en çok kazanan ismi konumunda bulunan Sofiane Feghouli'nin (Soso) bonservis bedelini belirledi.
Galatasaray'da Falcao'dan sonra en yüksek maaşı kazanan futbolcu olan Sofiane Feghouli'nin bonservisi bedeli belli oldu. Sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki Cezayirli yıldız için 10 milyon euro fiyat biçti. İki yıl üst üste gelen şampiyonluklarda sezonların ikinci yarılarında gösterdiği performansla büyük rol oynayan 'Soso'nun 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Feghouli yıllık 3.85 milyon euro net maaşın yanında 20 maç forma giymesi haline 150 bin euro prim alıyor. 2 sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidildiği için de 400 bin euro prim kazanan Feghouli, ayrıca toplanan her bir puan için de 5 bin euro primi kasaya koyuyor.
- 23.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray kararını verdi! İşte 'Soso'nun bonservis bedeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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