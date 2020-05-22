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22 Mayıs 2020, Cuma
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toplanıyor mu?

Divan Kurulu toplanıyor mu?

Aslan'da 9 Mayıs'ta yapılması gereken toplantısı 'a ertelenmişti.

Aslan'da 9 Mayıs'ta yapılması gereken toplantısı 'a ertelenmişti. Eğer bir erteleme gerçekleşmezse toplantının yarın, aynı F.Bahçe'nin yaptığı gibi online yapılması gerekiyor. Ancak Başkan 'in iki ciddi ameliyat geçirdiği ortamda ne olacağı bilinmiyor.
  1. 22.5.2020
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