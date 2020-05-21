Hasan Şaş’tan tepkili paylaşım

Şaş, "Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür eder, şampiyonluk yolunda teknik heyete ve kendilerine bir daha başarılar dilerim. Özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır" diyerek futbolculardan gelen veda mesajlarını paylaştı.