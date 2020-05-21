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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Hasan Şaş’tan tepkili paylaşım

’tan tepkili paylaşım

Hasan Şaş’tan tepkili paylaşım

Kulüple yollarını ayıran , yabancı futbolcularla anlaşamadığı iddialarının üzerine bir açıklama yaptı.

Şaş, "Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür eder, şampiyonluk yolunda teknik heyete ve kendilerine bir daha başarılar dilerim. Özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır" diyerek futbolculardan gelen veda mesajlarını paylaştı.

  1. 21.5.2020
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