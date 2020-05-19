Mbaye Diagne’ye 41 milyon! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
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Mbaye Diagne’ye 41 milyon!

Mbaye Diagne’ye 41 milyon!

Son dakika haberleri... İngiliz ekipleri Watford ile , ’nin bedelini sordu Cimbom 5 milyon pound (41 milyon TL) istedi. Görüşmeler sürüyor.

'ın arıza golcüsü Mbaye Diagne için İngiliz ekipleri fiyat araştırması yaptı. ekibi Watford ile Championship temsilcisi Nottigham Forest'in golcünün bedelini sordu ve "5 milyon pound" yanıtını aldı. Sarı- kırmızılıların Ocak 2019'da 'dan 13 milyon euro'ya ettiği Diagne 6 ayda attığı gollerle gelen şampiyonlukta rol sahibi olmuştu. 28'lik yıldız sezon başında 3 milyon 350 bin euro'ya Brugge'e kiralanmış fakat kalmıştı. Diagne için 'ın hocası Sabri Lamouchi'nin ısrarcı olduğu ve transferi bitirmek istediği öğrenildi.

HOCASINI SİLDİ, YİNE GÜLDÜRDÜ
Senegalli kendisini kadro dışı bırakan Philippe Clement'in yerine kendi fotoğrafını koydu! 'da şampiyon ilan edilen Brugge şampiyonluk fotoğrafında Diagne'ye yer vermemişti. Diagne hocasını silip kendisini koyarak takipçilerini güldürdü.

  1. 19.5.2020
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