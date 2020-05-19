Mbaye Diagne’ye 41 milyon!
Son dakika Galatasaray haberleri... İngiliz ekipleri Watford ile Nottingham, Senegalli’nin bedelini sordu Cimbom 5 milyon pound (41 milyon TL) istedi. Görüşmeler sürüyor.
Galatasaray'ın arıza golcüsü Mbaye Diagne için İngiliz ekipleri fiyat araştırması yaptı. Premier Lig ekibi Watford ile Championship temsilcisi Nottigham Forest'in Senegalli golcünün bedelini sordu ve "5 milyon pound" yanıtını aldı. Sarı- kırmızılıların Ocak 2019'da Kasımpaşa'dan 13 milyon euro'ya transfer ettiği Diagne 6 ayda attığı gollerle gelen şampiyonlukta rol sahibi olmuştu. 28'lik yıldız sezon başında 3 milyon 350 bin euro'ya Brugge'e kiralanmış fakat kadro dışı kalmıştı. Diagne için Nottingham'ın hocası Sabri Lamouchi'nin ısrarcı olduğu ve transferi bitirmek istediği öğrenildi.
HOCASINI SİLDİ, YİNE GÜLDÜRDÜ
Senegalli kendisini kadro dışı bırakan Philippe Clement'in yerine kendi fotoğrafını koydu! Belçika'da şampiyon ilan edilen Brugge şampiyonluk fotoğrafında Diagne'ye yer vermemişti. Diagne hocasını silip kendisini koyarak takipçilerini güldürdü.
- 19.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mbaye Diagne’ye 41 milyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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