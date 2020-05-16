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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Muslera: Uydurma!

Muslera: Uydurma!

Muslera, 'ya yayın yapan Radio'ya konuk olurken iddialarına tepki gösterdi.

Muslera, 'ya yayın yapan Radio'ya konuk olurken iddialarına tepki gösterdi. Başarılı eldiven, milli takımdan takım arkadaşı Cavani ile 'Boca'ya gideceği' yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Cavani ile Boca'ya gittiğimi mi? Kim bu paketi hazırladı? Bana hiçbir şey gelmedi, hiç bir bağlantım yok. Hepsi basının uydurması" dedi. ile sözleşmesinin devam ettiğini ve 'de mutlu olduğunu da anlattı.
  1. 16.5.2020
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