Arda aralarını mı açtı?
Galatasaray'da beklenen oldu… Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş istifasını verdi. Şaş'ın, yıllardır birlikte çalıştığı Terim'e teşekkür bile etmeden istifa etmesinin arkasında birçok iddia ortaya atılırken temel nedeninin Arda Turan olduğu ileri sürüldü.
Galatasaray'da beklenen oldu… Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş istifasını verdi. Şaş'ın, yıllardır birlikte çalıştığı Terim'e teşekkür bile etmeden istifa etmesinin arkasında birçok iddia ortaya atılırken temel nedeninin Arda Turan olduğu ileri sürüldü. 2017-18 sezonunda Başakşehir maçından sonra Hasan Şaş ile Arda Turan koridorlarda kavga etmişti. Yaşanan bu olayın bilinmesine ve milli takımdayken yaşananlara rağmen Fatih Terim'in Arda'yı affetmesinin Hasan Şaş ile arasının açılmasına neden olduğu iddia edildi.
SELÇUK DA ADAY
Hasan Şaş'ın istifasından sonra gözler Ümit Davala'ya çevrildi. Onun da ayrılacağı ifade edilse de Davala idmanlarda yer aldı. Ümıt Davala ve Levent Şahin'in sezon sonuna kadar kalması bekleniyor. Gelecek sezon Terim'in yardımcısı olacak muhtemel isimler arasında ise Riera ve Elmander başı çekiyor. Futbolu bırakırsa Selçuk da adaylar arasında... Terim'in ayrıca scout ekibinde görev yapan yerli ve yabancılar arasına da yeni isimler katmayı da düşünüyor.
- 13.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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