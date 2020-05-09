Babel müjdesi

Cimbom'un Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'e İskoç ekibi Rangers'in talip olduğu iddia edildi. 33'lük yıldızın da "Sanırım Steven Gerrard ile buluşacağız" dediği kaydedildi. Babel, şu anda Rangers'ı yöneten Gerrard'la Liverpool'da birlikte forma giymişti.