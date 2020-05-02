'Seri Galatasaray'da devam etmek istemiyor' iddiası!
Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemiyor... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın sezon başında Championship ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri hakkında sürpriz bir iddia öne sürüldü.
İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımla olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemiyor.
Oyununun Fulham'da da kalmak istemediği ifade edilirken, Monaco'nun transfer listesinde olduğu hatırlatıldı. Galatasaray'la bu sezon 29 maça çıkan Seri, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.
- 02.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
'Seri Galatasaray'da devam etmek istemiyor' iddiası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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