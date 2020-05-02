'Seri Galatasaray'da devam etmek istemiyor' iddiası!

Galatasaray'ın sezon başında Championship ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri hakkında sürpriz bir iddia öne sürüldü.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımla olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemiyor.

Oyununun Fulham'da da kalmak istemediği ifade edilirken, Monaco'nun transfer listesinde olduğu hatırlatıldı. Galatasaray'la bu sezon 29 maça çıkan Seri, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.



