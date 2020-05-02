'Seri Galatasaray'da devam etmek istemiyor' iddiası! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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'Seri 'da devam etmek istemiyor' iddiası!

'Seri Galatasaray'da devam etmek istemiyor' iddiası!

'ın sezon başında İngiliz ekibi Fulham'dan kiraladığı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre orta saha oyuncusu kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemiyor... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın sezon başında Championship ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı hakkında sürpriz bir iddia öne sürüldü.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımla olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemiyor.

Oyununun Fulham'da da kalmak istemediği ifade edilirken, Monaco'nun listesinde olduğu hatırlatıldı. Galatasaray'la bu sezon 29 maça çıkan Seri, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.


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  1. 02.05.2020
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