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30 Nisan 2020, Perşembe
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'ın gözdesinden flaş açıklama! "'yi özledim"

Galatasaray'ın gözdesinden flaş açıklama! "Türkiye'yi özledim"

İtalye Serie A devi Roma'da forma giyen ve adı son dönemde 'la anılan milli futbolcu , karantina günlerini ve gelecek planlarından bahsetti. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan yıldız stoper, 'yi çok özlediğini söyledi. İşte detaylar.. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

devi 'la ismi anılan milli futbolcu , gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Serie A'da Roma formasını giyen 23 yaşındaki stoperin Corriere dello Sport'a verdiği röportajdan satı başları şu şekilde:

"EVDE ÇALIŞMAK İÇİN HER ŞEYİM VAR"
Mert Çetin, karanina günleri hakkında, "Şu anda içinde bulunduğum durumdan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum, bağışıklık sistemimi güçlendirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda sıkı şekilde çalışıyorum. Roma'nın bize yolladığı günlük programı takip ediyorum. İdman yaparken müzik de dinliyorum ve bu bana enerji veriyor. Şu anda evde çalışmak için her şeyim var" dedi.

"KENDİMİ HER GEÇEN GÜN GELİŞTİRİYORUM"
İtalyan kültürünü ve insanlarını sevdiğini belirten milli futbolcu, "Kendimi her geçen gün daha da geliştiriyorum. Oyun stilimi, oyun görüşümü ve yaptığım tercihleri geliştirdim. Umarım gelecekte daha iyi olacağım. İlk maçında çok heyecanlandım. 'den bana gelen destek beni çok gururlandırdı" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİM"
İtalya'da çalışmalarını evde sürdüren Mert, "Türkiye'yi özledim, ailemi ve arkadaşlarımı özledim. Umarım hiçbiri bir sorun yaşamaz, şu anda onlar için yapabileceğim bir şey yok. Tüm ailem Türkiye'de, Roma'da bir arkadaşımla birlikte kalıyorum. Herkesle sürekli görüşüyorum" ifadesini kullandı.

"CENGİZ ÜNDER ÇOĞUNLUKLA PUBG'DE"
Roma'da takım arkadaşı 'le sık sık görüştüğünü de sözlerine ekleyen Mert, "Cengiz Ünder ile mümkün olduğunda görüşüyorum. Aynı durumdayız ve birbirimizi desteklememiz önemli bir şey. Aynı zamanda idmanda daha fazlasını vermek içinbirbirimizi motive ediyoruz. Cengiz de iyi durumda. Oyun oynuyor arkadaşlarıyla, çoğunlukla PUGB'de." dedi.

  1. 30.04.2020
  2. Güncelleme: 30.04.2020 19:43
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