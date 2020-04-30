Galatasaray'ın gözdesinden flaş açıklama! "Türkiye'yi özledim"
İtalye Serie A devi Roma'da forma giyen ve adı son dönemde Galatasaray'la anılan milli futbolcu Mert Çetin, karantina günlerini ve gelecek planlarından bahsetti. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan yıldız stoper, Türkiye'yi çok özlediğini söyledi. İşte detaylar.. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Süper Lig devi Galatasaray'la ismi anılan milli futbolcu Mert Çetin, gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İtalya Serie A'da Roma formasını giyen 23 yaşındaki stoperin Corriere dello Sport'a verdiği röportajdan satı başları şu şekilde:
"EVDE ÇALIŞMAK İÇİN HER ŞEYİM VAR"
Mert Çetin, karanina günleri hakkında, "Şu anda içinde bulunduğum durumdan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum, bağışıklık sistemimi güçlendirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda sıkı şekilde çalışıyorum. Roma'nın bize yolladığı günlük programı takip ediyorum. İdman yaparken müzik de dinliyorum ve bu bana enerji veriyor. Şu anda evde çalışmak için her şeyim var" dedi.
"KENDİMİ HER GEÇEN GÜN GELİŞTİRİYORUM"
İtalyan kültürünü ve insanlarını sevdiğini belirten milli futbolcu, "Kendimi her geçen gün daha da geliştiriyorum. Oyun stilimi, oyun görüşümü ve yaptığım tercihleri geliştirdim. Umarım gelecekte daha iyi olacağım. İlk maçında çok heyecanlandım. Türkiye'den bana gelen destek beni çok gururlandırdı" diye konuştu.
"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİM"
İtalya'da çalışmalarını evde sürdüren Mert, "Türkiye'yi özledim, ailemi ve arkadaşlarımı özledim. Umarım hiçbiri bir sorun yaşamaz, şu anda onlar için yapabileceğim bir şey yok. Tüm ailem Türkiye'de, Roma'da bir arkadaşımla birlikte kalıyorum. Herkesle sürekli görüşüyorum" ifadesini kullandı.
"CENGİZ ÜNDER ÇOĞUNLUKLA PUBG'DE"
Roma'da takım arkadaşı Cengiz Ünder'le sık sık görüştüğünü de sözlerine ekleyen Mert, "Cengiz Ünder ile mümkün olduğunda görüşüyorum. Aynı durumdayız ve birbirimizi desteklememiz önemli bir şey. Aynı zamanda idmanda daha fazlasını vermek içinbirbirimizi motive ediyoruz. Cengiz de iyi durumda. Oyun oynuyor arkadaşlarıyla, çoğunlukla PUGB'de." dedi.
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 19:43
- Galatasaray'ın gözdesinden flaş açıklama! "Türkiye'yi özledim"
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın gözdesinden flaş açıklama! "Türkiye'yi özledim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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