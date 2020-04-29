Fatih Terim'in son bombası Hollanda'dan! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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Fatih Terim'in son bombası Hollanda'dan!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da olumsuz yönde etkilerken, bütün kulüpler mali olarak birtakım tedbirler almaya başladı. Sezon sonunda maliyeti yüksek futbolcularla yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Karantina günlerinde futbolcu arayışlarını sürdüren Fatih Terim'in son bombası ise Hollanda'dan... Tecrübeli teknik adam; Jose Sosa, Atiba ve Melo karışımı olarak nitelendirilen genç yıldızı takibe aldı.
29 Nisan 2020 Çarşamba 06:38 Güncelleme: 29.04.2020 06:38
Fatih Terim'in son bombası Hollanda'dan!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisinin futbol dünyasına verdiği zarar nedeniyle tedbirlerini alan Galatasaray, 2020-21 sezonu için de planlarını hazırladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in son bombası Hollanda'dan!

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fatih Terim, karantina günlerinde genç ve potansiyelli oyuncuları takip etmeye devam ediyor.

Fatih Terim'in son bombası Hollanda'dan!

Sezon sonunda birçok isimle yolları ayırması beklenen Galatasaray'da öne çıkan isimler ile ilgili de girişimler sıklaştırılacak....

Fatih Terim'in son bombası Hollanda'dan!

OYUNCU ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Lemina ve Jean Michael Seri'nin ayrılma ihtimali teknik direktör Fatih Terim'i hem ön libero hem de 8 numara oynayacak bir oyuncu arayışlarına itti.

Fatih Terim'in son bombası Hollanda'dan!

Tecrübeli teknik adam, Atiba ve Jose Sosa'nın karışımı olan aynı zamanda Felipe Melo gibi golcü bir isim arıyordu.

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