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Fatih Terim'in son bombası Hollanda'dan!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da olumsuz yönde etkilerken, bütün kulüpler mali olarak birtakım tedbirler almaya başladı. Sezon sonunda maliyeti yüksek futbolcularla yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Karantina günlerinde futbolcu arayışlarını sürdüren Fatih Terim'in son bombası ise Hollanda'dan... Tecrübeli teknik adam; Jose Sosa, Atiba ve Melo karışımı olarak nitelendirilen genç yıldızı takibe aldı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 06:38 Güncelleme: 29.04.2020 06:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





