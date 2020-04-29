Fatih Terim'in son bombası Hollanda'dan!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da olumsuz yönde etkilerken, bütün kulüpler mali olarak birtakım tedbirler almaya başladı. Sezon sonunda maliyeti yüksek futbolcularla yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Karantina günlerinde futbolcu arayışlarını sürdüren Fatih Terim'in son bombası ise Hollanda'dan... Tecrübeli teknik adam; Jose Sosa, Atiba ve Melo karışımı olarak nitelendirilen genç yıldızı takibe aldı.
29 Nisan 2020 Çarşamba 06:38
Güncelleme: 29.04.2020 06:38
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisinin futbol dünyasına verdiği zarar nedeniyle tedbirlerini alan Galatasaray, 2020-21 sezonu için de planlarını hazırladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fatih Terim, karantina günlerinde genç ve potansiyelli oyuncuları takip etmeye devam ediyor.
Sezon sonunda birçok isimle yolları ayırması beklenen Galatasaray'da öne çıkan isimler ile ilgili de girişimler sıklaştırılacak....
OYUNCU ARAYIŞLARI SÜRÜYOR
Lemina ve JeanMichael Seri'nin ayrılma ihtimali teknik direktör Fatih Terim'i hem ön libero hem de 8 numara oynayacak bir oyuncu arayışlarına itti.
Tecrübeli teknik adam, Atiba ve JoseSosa'nın karışımı olan aynı zamanda FelipeMelo gibi golcü bir isim arıyordu.