Arda Turan kararını verdi! "3 sene daha..."
Barcelona ile sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek olan Arda Turan, gelecek planlarıyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kariyerini 3 sezon daha sürdürmek istediğini belirten 33 yaşındaki yıldız futbolcu, corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlama durumuyla ilgili de flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a geri dönme isteği Mustafa Cengiz yönetimi tarafından reddedilen Arda Turan, gelecek planlarıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.
"3 SENE DAHA OYNAYACAĞIM"
Milliyet Skorer'in Instagram hesabındaki canlı yayında soruları yanıtlayan 33 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz'da Barcelona ile sözleşmesinin sona ereceğini hatırlatıp, "Ortak kararımı eşim, kardeşim ve ailem ile aldım. 3 sene daha oynayacağım. Gönlümün neyden yana olduğunu söylemiştim. Sezon sonu bonservisi elinde olan bir oyuncu olarak avantajım olacak. Biliyorsunuz sözleşmem bitiyor. Ailemle oturup karar vereceğim" dedi.
"GALATASARAY İSTEMEDİĞİ İÇİN..."
Arda Turan, "Başakşehir'e geldiğin için pişman mısın?" sorusuna ise, "Türkiye'de Galatasaray'dan başka seçeneğim yoktu. Galatasaray istemediği için Başakşehir teklifi öne çıktı. Bu organizasyona zaman zaman katkı verdiğimi düşünüyorum. Bu organizasyona katıldığım için çok mutluyum. Pişmanlığım yok. Hayat, bence böyle kararlar için pişman duyulacak bir şey değil. Bu proje uzun yıllar içinde meyvesini verecektir" diye cevap verdi.
"GEREKİYORSA HİÇ OYNANMASIN!"
Arda Turan, Süper Lig'in yeniden başlama durumuyla ilgili de flaş bir yorumda bulunup, "Süper Lig'in durması oyuncuları çok geri itti. Bunu zaman gösterir. Bu konuda karar alınacaksa bu oyunun baş aktörlerine danışmak gerekir. Teknik heyete, futbolculara. Bir yöneticinin uzaktan alacağı karar ile sahada mücadelede eden insanın düşüncesi ile denk düşmeyecektir. Önce iyileşmek, önce sağlık için adım atmak lazım. Gerekiyorsa hiç oynanmasın" ifadesini kullandı.
"GÖNLÜM HER ZAMAN GALATASARAY'DAN YANA"
Liglerin yeniden başlaması durumunda Galatasaray'ın şampiyon olmasını dileyen Arda Turan, sözlerini şöyle noktaladı:
"Seyircili oynanacağı zaman Galatasaray ile Trabzonspor'un çok büyük avantajı ortaya çıkıyor. Başakeşehir arkasından Sivasspor geliyor. Benim gönlüm her zaman Galatasaray'dan yana. Aslantepe'de seyirci ile oynamak ile seyircisiz oynamak arasında fark var. Galatasaray seyircisiyle 1-0 önde başlıyordu."
- 25.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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