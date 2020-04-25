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25 Nisan 2020, Cumartesi
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kararını verdi! "3 sene daha..."

Arda Turan kararını verdi! "3 sene daha..."

ile sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek olan , gelecek planlarıyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kariyerini 3 sezon daha sürdürmek istediğini belirten 33 yaşındaki yıldız futbolcu, corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlama durumuyla ilgili de flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Devre arası döneminde 'a geri dönme isteği yönetimi tarafından reddedilen , gelecek planlarıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

"3 SENE DAHA OYNAYACAĞIM"

Milliyet Skorer'in hesabındaki canlı yayında soruları yanıtlayan 33 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz'da ile sözleşmesinin sona ereceğini hatırlatıp, "Ortak kararımı eşim, kardeşim ve ailem ile aldım. 3 sene daha oynayacağım. Gönlümün neyden yana olduğunu söylemiştim. Sezon sonu bonservisi elinde olan bir oyuncu olarak avantajım olacak. Biliyorsunuz sözleşmem bitiyor. Ailemle oturup karar vereceğim" dedi.

"GALATASARAY İSTEMEDİĞİ İÇİN..."

Arda Turan, "'e geldiğin için pişman mısın?" sorusuna ise, "'de Galatasaray'dan başka seçeneğim yoktu. Galatasaray istemediği için Başakşehir teklifi öne çıktı. Bu organizasyona zaman zaman katkı verdiğimi düşünüyorum. Bu organizasyona katıldığım için çok mutluyum. Pişmanlığım yok. Hayat, bence böyle kararlar için pişman duyulacak bir şey değil. Bu proje uzun yıllar içinde meyvesini verecektir" diye cevap verdi.

"GEREKİYORSA HİÇ OYNANMASIN!"
Arda Turan, 'in yeniden başlama durumuyla ilgili de flaş bir yorumda bulunup, "Süper Lig'in durması oyuncuları çok geri itti. Bunu zaman gösterir. Bu konuda karar alınacaksa bu oyunun baş aktörlerine danışmak gerekir. Teknik heyete, futbolculara. Bir yöneticinin uzaktan alacağı karar ile sahada mücadelede eden insanın düşüncesi ile denk düşmeyecektir. Önce iyileşmek, önce sağlık için adım atmak lazım. Gerekiyorsa hiç oynanmasın" ifadesini kullandı.

"GÖNLÜM HER ZAMAN GALATASARAY'DAN YANA"
Liglerin yeniden başlaması durumunda Galatasaray'ın şampiyon olmasını dileyen Arda Turan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Seyircili oynanacağı zaman Galatasaray ile 'un çok büyük avantajı ortaya çıkıyor. Başakeşehir arkasından geliyor. Benim gönlüm her zaman Galatasaray'dan yana. Aslantepe'de seyirci ile oynamak ile seyircisiz oynamak arasında fark var. Galatasaray seyircisiyle 1-0 önde başlıyordu."

  1. 25.04.2020
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