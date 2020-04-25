Arda Turan transferde muradına erdi! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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Arda Turan transferde muradına erdi! Galatasaray...

Devre arası transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan Arda Turan için Fatih Terim'den onay çıkmış ancak yönetim veto etmişti. Sarı-kırmızılı ekibe her seferinde farklı bir mesaj göndererek sevgisini dile getiren Turan, transferde muradına erdi. İşte detaylar...

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:40 Güncelleme: 25.04.2020 18:40
Arda Turan transferde muradına erdi! Galatasaray...

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Arda Turan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Arda Turan transferde muradına erdi! Galatasaray...

Tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde Başakşehir ile sözleşmesini feshetmesinin ardından eski takımına transfer olmasına kesin gözüyle bakılmıştı.

Arda Turan transferde muradına erdi! Galatasaray...

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Başakşehir - Galatasaray maçında eski öğrencisiyle barışarak aralarındaki buzları eriten teknik direktör Fatih Terim de Arda'nın transferi hakkında "Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz 2. şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, biz de sahip çıkan ailelerimizdir."

Arda Turan transferde muradına erdi! Galatasaray...

"Arda Turan'a bu şansın verilmesinden yanayım. Diyorum ki bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı esasında söyledim. Benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarların ve camiamızın da talebi olmalı. Sadece teknik değil." ifadelerini kullanarak 33 yaşındaki futbolcunun dönüşüne yeşil ışık yakmıştı.

Arda Turan transferde muradına erdi! Galatasaray...

Arda Turan da o dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'a dönmek istediğinin sinyallerini verirken, Mustafa Cengiz'in vetosu sonrası transfer gerçekleşmemişti.

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