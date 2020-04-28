Transfer çalışmalarına start veren Galatasaray 3 yerli yıldızı gündemine aldı. Teknik direktörü Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği üç futbolcu için yönetimin temaslara başladığı öğrenildi. Süper Lig'de yabancı sınırının kademeli olarak düşürülmesi beklenirken, güçlü bir yerli havuzu oluşturmak isteyen Terim'in bu doğrultuda transferlerin kesinlikle gerçekleştirilmesini talep ettiği belirtildi. İşte detaylar...
28 Nisan 2020 Salı 06:45
Güncelleme: 28.04.2020 06:45
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Galatasaray'da '3M' operasyonu!
Futbol durdu ama Galatasaray'ın geleceğe yönelik çalışmaları devam ediyor. Transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar yeni sezonda çok daha güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezon 'yerli ve milli' Galatasaray yaratmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sert bir takım kuracak.
Orta saha ve sağ beke takviye yapacak olan Galatasaray, Luyindama veya Marcao'nun satılması halinde ise stoper transferi de yapmayı düşünüyor.
Yönetim, Terim'in alınmasını istediği bu futbolcuların menajer ve kulüpleriyle temasa geçtiği öğrenilirken, üç yıldızı birden Galatasaray'a kazandırmak için yoğun çaba harcadığı belirtildi.
İŞTE O İSİMLER
MERT MÜLDÜR
Brezilya'ya dönmesine kesin gözüyle bakılan Mariano'nun yerine düşünülen milli futbolcu için kulübü Sassuolo ile temasa geçildi. 21 yaşındaki yıldız için ilk etapta kiralama formülü üzerinde duruluyor.