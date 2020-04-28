Galatasaray'da '3M' operasyonu!

Transfer çalışmalarına start veren Galatasaray 3 yerli yıldızı gündemine aldı. Teknik direktörü Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği üç futbolcu için yönetimin temaslara başladığı öğrenildi. Süper Lig'de yabancı sınırının kademeli olarak düşürülmesi beklenirken, güçlü bir yerli havuzu oluşturmak isteyen Terim'in bu doğrultuda transferlerin kesinlikle gerçekleştirilmesini talep ettiği belirtildi. İşte detaylar...

28 Nisan 2020 Salı 06:45 Güncelleme: 28.04.2020 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





