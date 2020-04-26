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26 Nisan 2020, Pazar
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de ucuzladı

Michael Seri de ucuzladı

gibi için de benzer bir teklif gelmişti. , Fulham'ın Seri'nin bonservisinde yer alan 18 milyon euro'luk opsiyonu 10 milyon euro'ya indirmeye hazır olduğunu yazmıştı.

Mario Lemina gibi için de benzer bir teklif gelmişti. , Fulham'ın Seri'nin bonservisinde yer alan 18 milyon euro'luk opsiyonu 10 milyon euro'ya indirmeye hazır olduğunu yazmıştı. İki oyuncunun ortaya koyduğu futboldan memnun olan , Lemina ve Seri ile devam etmek istiyor. Ancak bu maliyetlerin nasıl karşılanacağı şimdilik bilinmiyor.
  1. 26.4.2020
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