Transferi duyurdular! 'Galatasaray Omar Elabdellaoui'ye göz dikti' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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Transferi duyurdular! 'Galatasaray Omar Elabdellaoui'ye göz dikti' 

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmzılılar, gündemine Yunanistan'ın Olimpiakos takımında forma giyen Omar Elabdellaoui'yi aldı. Yunan basını, konu ile ilgili verdiği haberde 'Türkler Omar'a gözlerini dikti' başlığını attı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Nisan 2020 Cumartesi 17:46 Güncelleme: 25.04.2020 18:04
Transferi duyurdular! 'Galatasaray Omar Elabdellaoui'ye göz dikti'

Galatasaray'dan sürpriz transfer girişimi... Yunan basını, 'Türkler Omar'a gözlerini dikti' başlığı ile beraber yıldız oyuncunun sarı kırmızılılarla flört ettiğini yazdı.

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Transferi duyurdular! 'Galatasaray Omar Elabdellaoui'ye göz dikti'

İşte Galatasaray'ın istediği sağ bek Omar Elabdellaoui için yazılan o haber;

Transferi duyurdular! 'Galatasaray Omar Elabdellaoui'ye göz dikti'

"Türk ekipleri uzun zamandır Olimpiakoslu Omar'ı gözlemliyorlar.

Transferi duyurdular! 'Galatasaray Omar Elabdellaoui'ye göz dikti'

Bu transfer sadece Galatasaray'ın çıkarları için geçerli değil. Aynı zamanda komşu ülkede pek çok çeşitli deneyim kazanacak Norveçli için de geçerli.

Transferi duyurdular! 'Galatasaray Omar Elabdellaoui'ye göz dikti'

Ve evet, orada savaşmak için çok istekli görünmüyor. Ancak, Yunanistan'da maaşlarda büyük sorunlar yaşanıyor. Devletin vergi konusunda sürekli değişiklik yapması onu tedirgin ediyor. Omar Elabdellaoui, Olimpiakos'un ona verdiği en yüksek maaşı dahi kabul etmeyecek."

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