Evde idman yetmez!
G.Saray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali ülkesinde, Sportivo Radio'ya konuşurken çarpıcı açıklamalar yaptı.
G.Saray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali ülkesinde, Sportivo Radio'ya konuşurken çarpıcı açıklamalar yaptı. Bartali, eve kapanan oyuncuları zor bir dönemin beklediğine işaret ederek, "Hasarı sınırlamaya çalışıyoruz. Oyunculara aletler götürmemize rağmen evde antrenman tek başına yeterli değil" dedi.
SAKATLIKLAR ÇOK OLACAK
Bartali ekstra oynanacak sezon için bir aylık çalışmanın yeterli olmayacağını da ifade etti. İtalyan kondisyoner şöyle devam etti: Bir aylık hazırlık süreci yeterli olmayacaktır. Daha fazla tendon sakatlığı olacak.
- 29.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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