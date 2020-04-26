Selçuk İnan'a talip çıktı! "Futbolu bizde bırak" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Selçuk İnan'a sürpriz teklif! "Futbolu bizde bırak"

'a talip çıktı! "Futbolu bizde bırak"

Selçuk İnan'a talip çıktı! "Futbolu bizde bırak"

'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcu 'a memleketi 'dan teklif geldiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vereceği karar merak konusu oldu.

'ın sözleşme uzatmayı düşünmediği 'a, sürpriz bir talip çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre 1. Lig ekibi Hatayspor, Galatasaray'ın kaptanını istiyor. yönetiminin, tecrübeli futbolcuya "'e çıkmak için en avantajlı takım biziz. Futbolu memleketin Hatay'da bırakmanı istiyoruz" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon çoğunlukla yedek kalan Selçuk İnan, ligde yalnızca 6 maça çıktı ve 267 dakika süre aldı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda skor üretemedi.

Kariyerine Dardanel SK altyapısında başlayan Selçuk İnan, sırasıyla Manisaspor, ve Galatasaray formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, 9 sezondur sarı-kırmızılı formayla mücadele ediyor.

  1. 26.04.2020
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