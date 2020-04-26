Younes Belhanda Galatasaray yönetimini ikiye böldü!
Galatasaray'da sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Younes Belhanda konusunda yönetim ikiye bölünmüş durumda. Bir grup yönetici Faslı yıldızla yeni sözleşme imzalamaya yanaşmazken, bir kısmın ise, “Bu sene onu satamayız. Sözleşmesini uzatıp seneye para kazanabiliriz” sözleriyle imzaya sıcak baktığı belirtildi.
Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntıya düşen Galatasaray yönetimi, futbolcularından fedakarlık yapmalarını istemişti. Takımın en çok kazanan oyuncularından olan Younes Belhanda ise 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması karşılğında indirim yapmayı kabul etmişti.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Faslı yıldızın bu talebi yönetimi ikiye böldü. Bir grup yönetici, Belhanda ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmazken, bir kısım ise bu talebe olumlu yaklaşıyor. Belhanda'nın disiplinsiz tavırları yeni sözleşme konusunda soru işareti oluşturuyor. Bazı yöneticiler de bu sebeple yıldız oyuncu ile nikah tazeleme fikrine soğuk bakıyor.
ARABİSTAN UMUDU VAR
Yönetimde bir grubun ise "Corona etkisi ile bu sezon satışı zor. Belhanda'nın maaşında indirim yapıp tutarsak bir sonraki sezon Arap liglerine satabiliriz" görüşünde olduğu öğrenildi.
- 26.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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