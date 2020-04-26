Younes Belhanda Galatasaray yönetimini ikiye böldü! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Belhanda Galatasaray yönetimini ikiye böldü!

Younes yönetimini ikiye böldü!

Younes Belhanda Galatasaray yönetimini ikiye böldü!

'da sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Younes konusunda yönetim ikiye bölünmüş durumda. Bir grup yönetici Faslı yıldızla yeni sözleşme imzalamaya yanaşmazken, bir kısmın ise, “Bu sene onu satamayız. Sözleşmesini uzatıp seneye para kazanabiliriz” sözleriyle imzaya sıcak baktığı belirtildi.

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntıya düşen yönetimi, futbolcularından fedakarlık yapmalarını istemişti. Takımın en çok kazanan oyuncularından olan Younes ise 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması karşılğında indirim yapmayı kabul etmişti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Faslı yıldızın bu talebi yönetimi ikiye böldü. Bir grup yönetici, Belhanda ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmazken, bir kısım ise bu talebe olumlu yaklaşıyor. Belhanda'nın disiplinsiz tavırları yeni sözleşme konusunda soru işareti oluşturuyor. Bazı yöneticiler de bu sebeple yıldız oyuncu ile nikah tazeleme fikrine soğuk bakıyor.

ARABİSTAN UMUDU VAR
Yönetimde bir grubun ise "Corona etkisi ile bu sezon satışı zor. Belhanda'nın maaşında indirim yapıp tutarsak bir sonraki sezon Arap liglerine satabiliriz" görüşünde olduğu öğrenildi.

  1. 26.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Younes Belhanda Galatasaray yönetimini ikiye böldü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA