Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir gol daha! Yıldız oyuncu Cimbom'a... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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'dan 'ye bir gol daha! Yıldız oyuncu Cimbom'a...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir gol daha! Yıldız oyuncu Cimbom'a...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, ile sözleşme yenilemeyen Kaldırım’ı listeye aldı. 30 yaşındaki tecrübeli sol bek yeni sezonda Marcelo Saracchi ile o bölgeyi kapatacak. İşte detaylar...

, ezeli rakibi 'ye transfer golü atmaya hazırlanıyor. 7 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kaldırım, Cimbom'un radarına girdi. Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi dışında elinde orijinal bir sol bek bulunmayan sarı-kırmızılılar, yerli taarruzuna devam edip, Hasan Ali'yi renklerine katmayı planlıyor. 'tan Emre Kılınç, Mert Hakan ve Erdoğan Yeşilyurt ile el sıkışan Aslan, Hasan Ali ile birlikte öncesi dördüncü yerli ismi de kulübe kazandıracak.

TEK HANDİKABI SAKATLIK
2012 senesinde 'den Fenerbahçe'ye katılan Hasan Ali yıllarca istikrarlı performansıyla dikkat çekse de bu sezon çok sakatlık yaşadı. Bu sezon 5 kez sakatlık geçiren gurbetçi oyuncu, toplam 21 maç kaçırdı. Ligdeki son 4 maça ilk 11'de başlayan Hasan Ali, tam formasına kavuşmuşken koronavirüs nedeniyle bir kez daha sahalardan uzaklaştı. Uzun yıllardır milli takımın sol bekteki neferi olan ancak formasını kaptıran Hasan Ali'nin Galatasaray'da göstereceği performansla kendine Avrupa Şampiyonası'nda yer açmak istediği öğrenildi.

  1. 25.4.2020
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