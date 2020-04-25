Radamel Falcao'dan flaş ayrılık açıklaması! İddialara noktayı koydu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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'dan flaş ayrılık açıklaması! İddialara noktayı koydu

Radamel Falcao'dan flaş ayrılık açıklaması! İddialara noktayı koydu

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın golcüsü hakkındaki iddialarına son noktayı koydu. Falcao, menajerine, “G.Saray’da mutluyum. Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum” dedi. Transfer iddialarına noktayı koydu. İşte detaylar...

'ın golcüsü hakkındaki iddialarına son noktayı koydu. Cimbom'da çok mutlu olduğunu menajerine ileten Kolombiyalı oyuncu, "G.Saray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Burada hedeflerim var. Ailem de 'da olmaktan memnun ve 'dan gelen tekliflerle ilgilenmiyorum. Eğer tercihim daha fazla para kazanmak olsaydı Monaco'dan direkt bu ülkelere giderdim" dedi. ile 2 yıl daha sözleşmesi olan golcü oyuncunun en büyük hedefinin göstereceği performansla Kolombiya ile 2022 Dünya Kupası'nda yer almak olduğu biliniyor.

  1. 25.04.2020
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