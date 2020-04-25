Radamel Falcao'dan flaş ayrılık açıklaması! İddialara noktayı koydu
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao hakkındaki transfer iddialarına son noktayı koydu. Falcao, menajerine, “G.Saray’da mutluyum. Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum” dedi. Transfer iddialarına noktayı koydu. İşte detaylar...
Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao hakkındaki transfer iddialarına son noktayı koydu. Cimbom'da çok mutlu olduğunu menajerine ileten Kolombiyalı oyuncu, "G.Saray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Burada hedeflerim var. Ailem de İstanbul'da olmaktan memnun Çin ve Katar'dan gelen tekliflerle ilgilenmiyorum. Eğer tercihim daha fazla para kazanmak olsaydı Monaco'dan direkt bu ülkelere giderdim" dedi. Sarı- Kırmızılılar ile 2 yıl daha sözleşmesi olan golcü oyuncunun en büyük hedefinin göstereceği performansla Kolombiya Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda yer almak olduğu biliniyor.
- 25.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Radamel Falcao'dan flaş ayrılık açıklaması! İddialara noktayı koydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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