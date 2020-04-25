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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Flaş itiraf: oyununa aşık etti!

Flaş itiraf: Fatih Terim oyununa aşık etti!

'in hem 'da hem de Milan'da yardımcılığını yapan açıklamalarda bulundu. Antonio Di Gennaro, “Floransa’da 4-5 ayda harika oynadık. Başta karşıydılar. Sonra oyuna aşık oldular” yorumunu yaptı.

'in hem 'da hem de Milan'da yardımcılığını yapan açıklamalarda bulundu. İtalyan spor adamı, "Terim buraya başarılarıyla gelmişti. Ancak yanına bir İtalyan gerekiyordu. Ne kadar ciddi ve sert dursa da onunla çalışmayı kabul ettim. Başta pek çok kişi ona karşıydı. Fakat herkese kendini kabul ettirdi. Floransa'da 4-5 aylık güzel oynadık. Oyunumuza aşık oldular" diye konuştu.

GÜZEL ANILAR BIRAKTI
Kupası'nı finalde kaybetmelerine rağmen takımın 5 ayda çağ atladığını söyleyen Di Gennaro, Terim'in hakkında şu sözleri kullandı: "Terim'in koronavirüse yakalandığını duymuştum. Açıkçası onun adına üzüldük ve korktum. İyileştiğine çok sevindim. O, Floransa'da her zaman söylediği gibi kalbini bıraktı. O dönemde mükemmel kalitede bir ekip olmamasına rağmen güzel anılar bıraktı. Takıma ilk 2-3 aydan sonra eğlenceli ve üretken bir futbol oynatmıştı" ifadelerini kullandı.

Antonio Di Gennaro 2001 yılında Terim ile Fiorentina ve Milan'da birlikte görev yaptı.

  1. 25.4.2020
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