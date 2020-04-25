Flaş itiraf: Fatih Terim oyununa aşık etti!

Fatih Terim'in hem Fiorentina'da hem de Milan'da yardımcılığını yapan Antonio Di Gennaro açıklamalarda bulundu. İtalyan spor adamı, "Terim buraya başarılarıyla gelmişti. Ancak yanına bir İtalyan gerekiyordu. Ne kadar ciddi ve sert dursa da onunla çalışmayı kabul ettim. Başta pek çok kişi ona karşıydı. Fakat herkese kendini kabul ettirdi. Floransa'da 4-5 aylık güzel futbol oynadık. Oyunumuza aşık oldular" diye konuştu.

GÜZEL ANILAR BIRAKTI

İtalya Kupası'nı finalde kaybetmelerine rağmen takımın 5 ayda çağ atladığını söyleyen Di Gennaro, Terim'in hakkında şu sözleri kullandı: "Terim'in koronavirüse yakalandığını duymuştum. Açıkçası onun adına üzüldük ve korktum. İyileştiğine çok sevindim. O, Floransa'da her zaman söylediği gibi kalbini bıraktı. O dönemde mükemmel kalitede bir ekip olmamasına rağmen güzel anılar bıraktı. Takıma ilk 2-3 aydan sonra eğlenceli ve üretken bir futbol oynatmıştı" ifadelerini kullandı.



Antonio Di Gennaro 2001 yılında Terim ile Fiorentina ve Milan'da birlikte görev yaptı.