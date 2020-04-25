Mario Lemina resti çekti! Galatasaray...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 16 milyon euro satın alma opsiyonuyla Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı ekipte kalabilmek için neredeyse tüm imkanları seferber ediyor. İngiliz ekibiyle bir görüşme gerçekleştiren Lemina, Cimbom'dan ayrılmamak adına resti çekti.
Galatasaray'da Lemina, kulübü Southampton'a rest çekti. Sarı-Kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Gabonlu oyuncu sözleşmesi sezon sonunda biteceği için İngiliz kulübüyle bir görüşme yaptı. Lemina'nın bu görüşmede, "İngiltere'ye dönmek istemiyorum. Galatasaray'da çok mutluyum. Sizden bana gereken kolaylığı göstermenizi istiyorum. Aksi halde burada başarılı olacağımı sanmıyorum Sizden anlayış bekliyorum. Galatasaray'da hedeflerim var" dediği öğrenildi.
TERİM İSTİYOR
Teknik Direktör Terim'in de Lemina'nın mutlaka takımda tutulmasını çok istemesi üzerine yönetimin Gabonlu oyuncu için tüm şartları zorlaması bekleniyor.
- 25.04.2020
- Güncelleme: 25.04.2020 02:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mario Lemina resti çekti! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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