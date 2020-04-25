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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Mario Lemina resti çekti! ...

Mario Lemina resti çekti! Galatasaray...

'ın yaz transfer döneminde 16 milyon euro satın alma opsiyonuyla Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı ekipte kalabilmek için neredeyse tüm imkanları seferber ediyor. İngiliz ekibiyle bir görüşme gerçekleştiren Lemina, Cimbom'dan ayrılmamak adına resti çekti.

'da Lemina, kulübü Southampton'a rest çekti. Sarı-Kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Gabonlu oyuncu sözleşmesi sezon sonunda biteceği için İngiliz kulübüyle bir görüşme yaptı. Lemina'nın bu görüşmede, "'ye dönmek istemiyorum. Galatasaray'da çok mutluyum. Sizden bana gereken kolaylığı göstermenizi istiyorum. Aksi halde burada başarılı olacağımı sanmıyorum Sizden anlayış bekliyorum. Galatasaray'da hedeflerim var" dediği öğrenildi.

TERİM İSTİYOR

Teknik Direktör Terim'in de Lemina'nın mutlaka takımda tutulmasını çok istemesi üzerine yönetimin Gabonlu oyuncu için tüm şartları zorlaması bekleniyor.

  1. 25.04.2020
  2. Güncelleme: 25.04.2020 02:37
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