Mario Lemina resti çekti! Galatasaray...

Galatasaray'da Lemina, kulübü Southampton'a rest çekti. Sarı-Kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Gabonlu oyuncu sözleşmesi sezon sonunda biteceği için İngiliz kulübüyle bir görüşme yaptı. Lemina'nın bu görüşmede, "İngiltere'ye dönmek istemiyorum. Galatasaray'da çok mutluyum. Sizden bana gereken kolaylığı göstermenizi istiyorum. Aksi halde burada başarılı olacağımı sanmıyorum Sizden anlayış bekliyorum. Galatasaray'da hedeflerim var" dediği öğrenildi.

TERİM İSTİYOR

Teknik Direktör Terim'in de Lemina'nın mutlaka takımda tutulmasını çok istemesi üzerine yönetimin Gabonlu oyuncu için tüm şartları zorlaması bekleniyor.