Haberler Galeri Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi! Taraflar anlaştı

Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi! Taraflar anlaştı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a sattığı ve şu anda kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues ile ilgili bonservis krizi yaşanıyordu. Anlaşma sonunda sağlandı. İşte detaylar...

24 Nisan 2020 Cuma 20:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





