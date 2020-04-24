Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi! Taraflar anlaştı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi! Taraflar anlaştı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a sattığı ve şu anda kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues ile ilgili bonservis krizi yaşanıyordu. Anlaşma sonunda sağlandı. İşte detaylar...
24 Nisan 2020 Cuma 20:43
Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi! Taraflar anlaştı

2016-17 sezonunun devre arasında 5.30 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Garry Rodrigues ilk sezonunda pek etkili bir performans gösterememişti.

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Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi! Taraflar anlaştı

Bir sonraki sezon Fransız forvet Bafetimbi Gomis ile iyi bir uyum yakalayan Rodrigues, gösterdiği performans sonrası birçok takımı peşine takmıştı.

Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi! Taraflar anlaştı

18-19 sezonunda Yeşil Burun Adalı oyuncunun 9 milyon euro karşılığında Al Ittihad'a transferi gerçekleşti ancak büyük bir bonservis krizi ortaya çıktı.

Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi! Taraflar anlaştı

Arap ekibinde geçirdiği bir sezon tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'ye kiralandı ancak bonservisinin tamamı hala Galatasaray'a ödenmedi.

Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi! Taraflar anlaştı

FIFA'DAN UYARI

Al Ittihad'ın yalnızca transfer ücretinin ilk taksidini hesaba yatırıp kalan kısmını ödememesi üzerine FIFA'dan uyarı geldi.

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