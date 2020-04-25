Galatasaray'da Marcao maaş indiriminden muaf!
Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren Galatasaray'da oyunculardan maaşlarında indirim yapmaları isteniyordu. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'nun bu uygulamadan muaf tutulacağı öğrenildi. İşte nedeni...
Galatasaray'da yönetim, yıllık ücretleri düşürmek için harekete geçerken tek istisna Marcao oldu... Portekiz ekibi GD Chaves'ten 4 milyon Euro bedelle alınan ve bu sezon 800 bin Euro'ya oynayan 24 yaşındaki oyuncu, performansı ile de takımın en iyi isimlerinden.
Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden beri 1 yılda sakatlığı nedeniyle sadece 1 maç kaçıran Marcao, 800 bin Euro garanti ücreti ile yedeği Ahmet Çalık'tan bile ucuza oynuyor.
Sabah'ın haberine göre yönetim, mevcut sözleşmeler üzerinden yeni sezonda oyuncularından yüzde 20 ila 30 arasında indirim istemeye hazırlanırken, 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı feda planlamasına dahil edilmeyecek. Ücretinde değişiklik yapılmayacak Marcao'nun düşük maliyeti takımdakilere de örnek gösterilecek.
- 25.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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