Galatasaray'da Marcao maaş indiriminden muaf! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray O isim maaş indiriminden muaf tutulacak! İşte nedeni...

'da maaş indiriminden muaf!

Galatasaray'da Marcao maaş indiriminden muaf!

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren 'da oyunculardan maaşlarında indirim yapmaları isteniyordu. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı defans oyuncusu 'nun bu uygulamadan muaf tutulacağı öğrenildi. İşte nedeni...

'da yönetim, yıllık ücretleri düşürmek için harekete geçerken tek istisna oldu... Portekiz ekibi GD Chaves'ten 4 milyon Euro bedelle alınan ve bu sezon 800 bin Euro'ya oynayan 24 yaşındaki oyuncu, performansı ile de takımın en iyi isimlerinden.

Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden beri 1 yılda sakatlığı nedeniyle sadece 1 maç kaçıran Marcao, 800 bin Euro garanti ücreti ile yedeği 'tan bile ucuza oynuyor.

Sabah'ın haberine göre yönetim, mevcut sözleşmeler üzerinden yeni sezonda oyuncularından yüzde 20 ila 30 arasında indirim istemeye hazırlanırken, 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı feda planlamasına dahil edilmeyecek. Ücretinde değişiklik yapılmayacak Marcao'nun düşük maliyeti takımdakilere de örnek gösterilecek.

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  1. 25.04.2020
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