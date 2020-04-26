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26 Nisan 2020, Pazar
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'a Babel müjdesi! Resmen açıklandı

Galatasaray'a Babel müjdesi! Resmen açıklandı

'ın ara döneminde Ligi ekiplerinden 'a kiraladığı ve geri dönüşüne sıcak bakmadığı 'den müjdeli haber geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle mali konularda titiz davranmaya karar veren Ajax, Babel'le yola devam etmeyi düşünüyor.

ekiplerinden 'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları devam ederken, kiralık oyuncuların son durumu belirsizliğini koruyordu. Mbaye Diagne ve 'i kiralık olarak gönderen sarı-kırmızılılar iki oyuncunun da geri dönüşüne sıcak bakmıyordu ve gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Diagne için formulünü masada tutan Galatasaray yönetimine sevindirici haber Ryan Babel'den geldi.

AJAX BABEL'LE DEVAM ETME KARARI ALDI
33 yaşındaki futbolcunun kiralıktan geri dönecek olması Galatasaray yönetimini düşündürürken müjde 'tan geldi. ekibinin sportif direktörü , devre arasında kiralanan Ryan Babel'le yola devam etmeyi düşündüklerini açıkladı.

Hollanda basınından Soccernews'in haberine göre, corona virüsü salgınının ekonomik anlamdaki olumsuz etkileri sebebiyle transferde para harcayacak durumda olmayan Ajax'ta sportif direktör Marc Overmars, Ryan Babel'le devam etmeyi düşünüyor.

Kriz öncesi Ajax formasıyla pek de etkili bir görüntü sergileyemeyen Babel ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat yaşanan kriz sonrası Babel'in ucuz ve tercih edilebilir bir seçenek haline geldiği belirtiliyor.

  1. 26.04.2020
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