Galatasaray'a Babel müjdesi! Resmen açıklandı
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'a kiraladığı ve geri dönüşüne sıcak bakmadığı Ryan Babel'den müjdeli haber geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle mali konularda titiz davranmaya karar veren Ajax, Babel'le yola devam etmeyi düşünüyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları devam ederken, kiralık oyuncuların son durumu belirsizliğini koruyordu. Mbaye Diagne ve Ryan Babel'i kiralık olarak gönderen sarı-kırmızılılar iki oyuncunun da geri dönüşüne sıcak bakmıyordu ve gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Diagne için Katar formulünü masada tutan Galatasaray yönetimine sevindirici haber Ryan Babel'den geldi.
AJAX BABEL'LE DEVAM ETME KARARI ALDI
33 yaşındaki futbolcunun kiralıktan geri dönecek olması Galatasaray yönetimini düşündürürken müjde Ajax'tan geldi. Hollanda ekibinin sportif direktörü Marc Overmars, devre arasında kiralanan Ryan Babel'le yola devam etmeyi düşündüklerini açıkladı.
Hollanda basınından Soccernews'in haberine göre, corona virüsü salgınının ekonomik anlamdaki olumsuz etkileri sebebiyle transferde para harcayacak durumda olmayan Ajax'ta sportif direktör Marc Overmars, Ryan Babel'le devam etmeyi düşünüyor.
Kriz öncesi Ajax formasıyla pek de etkili bir görüntü sergileyemeyen Babel ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat yaşanan kriz sonrası Babel'in ucuz ve tercih edilebilir bir seçenek haline geldiği belirtiliyor.
- 26.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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