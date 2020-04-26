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26 Nisan 2020, Pazar
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'da altyapı unutuldu! ...

Galatasaray'da altyapı unutuldu! Ozan Kabak...

ekiplerinden son zamanlarda altyapıya göz çevirmiyor. Son olarak Florya'da yetişen sarı-kırmızılı takımda yarım sezon oynamıştı ve ekibi 'nin yolunu tutmuştu. Bu transferden sonra altyapının değeri ortaya çıktı ancak Galatasaray genç isimleri adeta unuttu.

Florya ürünü 'ı geçen sene 11 milyon Euro'ya satan , bu sezon ise altyapıdan yetişen oyuncularına yeterli süreyi vermedi. Ozan Kabak gibi 2000 jenerasyonunun yıldız adaylarından Yunus Akgün ve A takımda formayı unuttu.

Geçen sezon 20 maçta süre alan ve 4 gol-3 asistle Avrupalı scoutların dikkatini çeken Yunus, bu sezon 3 maçta toplam 62 dakika oynayabildi. 'daki devre arası kampına bile götürülmeyen Yunus'un ekibi Cercle Brugge'ye transferine de izin verilmedi.

'ın veliahtı olarak görülen Atalay Babacan ise bu sezon Galatasaray'da sadece 1 dakika sahada kalabildi. 4. stoper olarak A takım'a çıkartılan 17 yaşındaki Emin Bayram ise Tuzlaspor'a 2-0 kaybedilen maçında görev yaptı.

DEĞERİNE DEĞER KATTI
Geçen sezon devre arasında Galataaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a olan ardından 2019-20 sezonu başında 04'ün yolunu tutan Ozan Kabak, burada talihsiz sakatlıklar yaşasa da değerine değer kattı. 'de yer alan CIES adlı 'Futbol Gözlem Evi', geçen ay yaptığı bir analizde 2000 ve sonrası doğan en pahalı 50 futbolcu arasında gösterdiği 20 yaşındaki yıldız oyuncunun değerinin 43.5 milyon Euro'ya çıktığını duyurmuştu. (Sabah)


  1. 26.04.2020
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