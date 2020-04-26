Galatasaray'da altyapı unutuldu! Ozan Kabak...

Florya ürünü Ozan Kabak'ı geçen sene 11 milyon Euro'ya satan Galatasaray, bu sezon ise altyapıdan yetişen oyuncularına yeterli süreyi vermedi. Ozan Kabak gibi 2000 jenerasyonunun yıldız adaylarından Yunus Akgün ve Atalay Babacan A takımda formayı unuttu.

Geçen sezon 20 maçta süre alan ve 4 gol-3 asistle Avrupalı scoutların dikkatini çeken Yunus, bu sezon 3 maçta toplam 62 dakika oynayabildi. Antalya'daki devre arası kampına bile götürülmeyen Yunus'un Belçika ekibi Cercle Brugge'ye transferine de izin verilmedi.

Selçuk İnan'ın veliahtı olarak görülen Atalay Babacan ise bu sezon Galatasaray'da sadece 1 dakika sahada kalabildi. 4. stoper olarak A takım'a çıkartılan 17 yaşındaki Emin Bayram ise Tuzlaspor'a 2-0 kaybedilen Türkiye Kupası maçında görev yaptı.

DEĞERİNE DEĞER KATTI

Geçen sezon devre arasında Galataaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan ardından 2019-20 sezonu başında Schalke 04'ün yolunu tutan Ozan Kabak, burada talihsiz sakatlıklar yaşasa da değerine değer kattı. İsviçre'de yer alan CIES adlı 'Futbol Gözlem Evi', geçen ay yaptığı bir analizde 2000 ve sonrası doğan en pahalı 50 futbolcu arasında gösterdiği 20 yaşındaki yıldız oyuncunun değerinin 43.5 milyon Euro'ya çıktığını duyurmuştu. (Sabah)



