Galatasaray'da altyapı unutuldu! Ozan Kabak...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray son zamanlarda altyapıya göz çevirmiyor. Son olarak Florya'da yetişen Ozan Kabak sarı-kırmızılı takımda yarım sezon oynamıştı ve Almanya Bundesliga ekibi Schalke'nin yolunu tutmuştu. Bu transferden sonra altyapının değeri ortaya çıktı ancak Galatasaray genç isimleri adeta unuttu.
Florya ürünü Ozan Kabak'ı geçen sene 11 milyon Euro'ya satan Galatasaray, bu sezon ise altyapıdan yetişen oyuncularına yeterli süreyi vermedi. Ozan Kabak gibi 2000 jenerasyonunun yıldız adaylarından Yunus Akgün ve Atalay Babacan A takımda formayı unuttu.
Geçen sezon 20 maçta süre alan ve 4 gol-3 asistle Avrupalı scoutların dikkatini çeken Yunus, bu sezon 3 maçta toplam 62 dakika oynayabildi. Antalya'daki devre arası kampına bile götürülmeyen Yunus'un Belçika ekibi Cercle Brugge'ye transferine de izin verilmedi.
Selçuk İnan'ın veliahtı olarak görülen Atalay Babacan ise bu sezon Galatasaray'da sadece 1 dakika sahada kalabildi. 4. stoper olarak A takım'a çıkartılan 17 yaşındaki Emin Bayram ise Tuzlaspor'a 2-0 kaybedilen Türkiye Kupası maçında görev yaptı.
DEĞERİNE DEĞER KATTI
Geçen sezon devre arasında Galataaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan ardından 2019-20 sezonu başında Schalke 04'ün yolunu tutan Ozan Kabak, burada talihsiz sakatlıklar yaşasa da değerine değer kattı. İsviçre'de yer alan CIES adlı 'Futbol Gözlem Evi', geçen ay yaptığı bir analizde 2000 ve sonrası doğan en pahalı 50 futbolcu arasında gösterdiği 20 yaşındaki yıldız oyuncunun değerinin 43.5 milyon Euro'ya çıktığını duyurmuştu. (Sabah)
- 26.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da altyapı unutuldu! Ozan Kabak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.