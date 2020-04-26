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Galatasaray'da corona virüsü revizyonu! 2 flaş ayrılık 4 imza
Corona virüsü salgını futbolu da olumsuz yönde etkilerken, bütün kulüpler mali olarak birtakım tedbirler almaya başladı. Bu kulüplerden özellikle Galatasaray, Covid-19 salgınının yaratacağı ekonomik krizi azaltmak için ciddi hamleler yapıyor. İlk olarak futbolcularından maaşlarında indirime gitmesini isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar radikal bir karara daha imza attı.
26 Nisan 2020 Pazar 09:54
Güncelleme: 26.04.2020 09:54
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisinin futbol dünyasına verdiği zarar nedeniyle tedbirlerini alan Galatasaray, 2020-21 sezonu için de planlarını hazırladı.
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Bu sezon döviz bazlı kontratlardan uzak durup bu doğrultuda yerli futbolculara yatırım yapma kararı alan Galatasaray'da 'kiralık' oyuncuların durumu da şekillenmeye başladı.
Sarı kırmızılı kulübün yaklaşık 2 ay önce bonservisini almayı düşündüğü Mario Lemina ve HenryOnyekuru başta olmak üzere kiralama yolu ile kadrosuna kattığı oyuncular ile alakalı durumlar da netleşmeye başladı.
MONACO VE SOUTHAMPTON İLE KİRA PAZARLIĞI Hürriyet'in haberine göre, corona virüsü salgının ortaya çıkardığı tablo sonrasında Onyekuru ve Lemina için düşünülen satın alma formülü artık gündemden kalktı.
BONSERVİSLERİNİ ALMAK İHTİMAL DIŞI Gösterdikleri etkili performans sonrasında Galatasaray'da herkesin takdir ettiği ve 2 ay öncesine kadar bonservislerinin alınması gündemde olan Lemina ve Onyekuru'nun durumu, mali açıdan ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle ihtimal dışına çıktı.