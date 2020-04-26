Haberler Galeri Galatasaray'da corona virüsü revizyonu! 2 flaş ayrılık 4 imza

Galatasaray'da corona virüsü revizyonu! 2 flaş ayrılık 4 imza

Corona virüsü salgını futbolu da olumsuz yönde etkilerken, bütün kulüpler mali olarak birtakım tedbirler almaya başladı. Bu kulüplerden özellikle Galatasaray, Covid-19 salgınının yaratacağı ekonomik krizi azaltmak için ciddi hamleler yapıyor. İlk olarak futbolcularından maaşlarında indirime gitmesini isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar radikal bir karara daha imza attı.

26 Nisan 2020 Pazar 09:54 Güncelleme: 26.04.2020 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





