Galatasaray'da corona virüsü revizyonu! 2 flaş ayrılık 4 imza - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'da corona virüsü revizyonu! 2 flaş ayrılık 4 imza

Galatasaray'da corona virüsü revizyonu! 2 flaş ayrılık 4 imza

Corona virüsü salgını futbolu da olumsuz yönde etkilerken, bütün kulüpler mali olarak birtakım tedbirler almaya başladı. Bu kulüplerden özellikle Galatasaray, Covid-19 salgınının yaratacağı ekonomik krizi azaltmak için ciddi hamleler yapıyor. İlk olarak futbolcularından maaşlarında indirime gitmesini isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar radikal bir karara daha imza attı.
26 Nisan 2020 Pazar 09:54 Güncelleme: 26.04.2020 09:54
Galatasaray'da corona virüsü revizyonu! 2 flaş ayrılık 4 imza

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisinin futbol dünyasına verdiği zarar nedeniyle tedbirlerini alan Galatasaray, 2020-21 sezonu için de planlarını hazırladı.

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Galatasaray'da corona virüsü revizyonu! 2 flaş ayrılık 4 imza

Bu sezon döviz bazlı kontratlardan uzak durup bu doğrultuda yerli futbolculara yatırım yapma kararı alan Galatasaray'da 'kiralık' oyuncuların durumu da şekillenmeye başladı.

Galatasaray'da corona virüsü revizyonu! 2 flaş ayrılık 4 imza

Sarı kırmızılı kulübün yaklaşık 2 ay önce bonservisini almayı düşündüğü Mario Lemina ve Henry Onyekuru başta olmak üzere kiralama yolu ile kadrosuna kattığı oyuncular ile alakalı durumlar da netleşmeye başladı.

Galatasaray'da corona virüsü revizyonu! 2 flaş ayrılık 4 imza

MONACO VE SOUTHAMPTON İLE KİRA PAZARLIĞI
Hürriyet'in haberine göre, corona virüsü salgının ortaya çıkardığı tablo sonrasında Onyekuru ve Lemina için düşünülen satın alma formülü artık gündemden kalktı.

Galatasaray'da corona virüsü revizyonu! 2 flaş ayrılık 4 imza

BONSERVİSLERİNİ ALMAK İHTİMAL DIŞI
Gösterdikleri etkili performans sonrasında Galatasaray'da herkesin takdir ettiği ve 2 ay öncesine kadar bonservislerinin alınması gündemde olan Lemina ve Onyekuru'nun durumu, mali açıdan ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle ihtimal dışına çıktı.

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