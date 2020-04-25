Galatasaray'dan corona virüsü teklifi! Resmen...

Galatasaray'da son dakika corona virüsü (koronavirüsü) hamlesi... Sarı kırmızılılar, virüs nedeniyle lige verilen arada gelirlerinin oldukça düştüğünü ve futbolcularıyla beraber bu konuda konuşacaklarını açıklamıştı. Aktarılan bilgilere göre Galatasaray'ın corona virüsü (koronavirüsü) paketi belli oldu! İşte o gelişme ve yaşananlar...
25 Nisan 2020 Cumartesi 09:41
Güncelleme: 25.04.2020 09:41
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Yeni tip koronavirüs salgınının futbol ekonomisine verdiği zarar nedeniyle harekete geçen G.Saray, alınan tedbir paketini tamamladı ve herkese sundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbolcular ve A takım profesyonellerinden indirim talep eden Galatasaray mali disiplin adına acil önlem paketiyle kapıyı çaldı. Yönetim bu olağanüstü süreç nedeniyle üç istekte bulundu.
15 MARTA'A KADAR OLANLAR VERİLECEK
Hürriyet'in haberine göre, ligin geri kalanı için ortaya çıkan hak edişlerden yüzde 30 feragat edilmesi: Galatasaray, tüm futbolculara ve A takım profesyonellerine 15 Mart 2020 tarihine kadar olan hak edişlerinin tamamını ödeyecek.
Sarı kırmızılılar bunun garantisini verdi. Ancak sunulan teklifte oyunculardan ligin geri kalan 2.5 aylık bölümü için yüzde 30 indirime gitmeleri istendi.
Oyuncuların son 2.5 aylık alacaklarının ötelenmesi ve ligin yeniden başlaması ile ödemelerin yapılması: Süper Lig'de mali açıdan ödemeleri en düzenli yapan kulüplerden biri olan Galatasaray, oyuncularına geçmişe dönük en az borcu olan takımların başında geliyor.